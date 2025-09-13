Alejandra Rubio llama "víctima" a Rocío Flores, pero le deja esta sentenciadora frase tras su 'De Viernes'

Si anoche era Terelu Campos la que ponía los puntos sobre las íes a Rocío Flores durante su entrevista en '¡De Viernes!', este sábado ha sido su hija, Alejandra Rubio, la que ha hecho lo propio. Aunque en este caso ha sido en '¡Vaya fama!', el nuevo programa de los fines de semana en Telecinco.
Aunque Marta Riesco aseguró en 'No somos nadie' que Rocío Flores había vetado a la colaboradora para así evitar preguntas incómodas, finalmente no hubo veto y Terelu Campos sí que estuvo presente en la entrevista. Ambas protagonizaron un tenso momento con intercambios de reproches y acusaciones que, un día después, han analizado en el programa heredero de 'Socialité'.
Alejandra Rubio, que ha estado presente, ha empezado reconociendo que le parece bien que la hija de Rocío Carrasco exponga su testimonio. Y considera que "es una víctima en un conflicto entre padres que han acabado mal". "Rocío me da pena. No lo digo de una forma despectiva, sino todo lo contrario", ha dejado claro la hija de Terelu Campos, quien cree que Rocío Flores lo tenía "todo pensadísimo".
Alejandra Rubio, sobre Rocío Flores: "Tiene mucho rencor hacia mi familia"
Intentando empatizar con ella, la colaboradora asegura que "sigo viendo a una niña que ha vivido bajo la única opinión de su padre, se le nota mucho al hablar. Viendo la entrevista, se notaba una diferencia de cómo contestaba a todos los colaboradores, frente a mi madre. Tiene rencor".
Además, ha reconocido que no recuerda muchos momentos con Rocío Flores ya que era muy pequeña: "Yo soy más pequeña que Rocío, no tengo recuerdos. Supongo que ella tampoco tendrá recuerdos. He tenido cero relación con ella, pero con su hermano David he tenido bastante más relación. Todo lo que cuenta mi madre es verdad. Su hermano ha dormido en mi casa, ha pasado días en mi casa. Hemos pasado las Navidades juntos durante muchísimos años".
"Yo soy consciente del momento en el que David deja de vivir con su madre, sé el porqué. Yo tampoco he vuelto a tener contacto con David en todos estos años, yo lo di por perdido. Cuando supe que iba a pasar todo esto, no intenté nada más", ha reconocido Alejandra Rubio. De esta forma, ha ratificado el testimonio de su madre, Terelu Campos, quien aseguró en '¡De viernes!' que David había pasado mucho tiempo con su familia, debido a la íntima relación que Rocío Carrasco siempre ha mantenido con las Campos.
Por último, Alejandra Rubio ha querido dejar claro que no quiere intentar ningún tipo de acercamiento hacia Rocío Flores. "No tengo nada que decir de ella porque no la conozco en absoluto. De hecho, no tengo ningún interés en mantener ninguna relación con ella porque tiene mucho rencor hacia mi familia y no seré yo quien lo arregle", sentenció la influencer.
