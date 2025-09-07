La grave amenaza del sobrino de José Ortega Cano a un reportero de 'Vaya fama': "Te corto el cuello"

En su segundo día de emisión, '¡Vaya fama!' ha vivido un momento de tensión y preocupación con uno de sus reporteros. Alejandro Vigara trataba de hablar con Paco Ortega Cano, sobrino de José Ortega Cano después de que haya exonerado a su primo, José Fernando, del delito de estafa por utilizar supuestamente coches de alta gama como avales para realizar préstamos.
Sin embargo, el sobrino del torero, no reaccionaba de buen grado al hecho de que un reportero del nuevo programa de Telecinco presentado por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez se acercara a él. Alejandro Vigara se desplazó al bar que regenta Paco Ortega Cano para preguntarle por esta noticia y él se mostraba amenazante.
"Vivimos el jueves una situación un poquito complicada, le hice con mucho respeto las preguntas pertinentes a Paco Ortega y no solo no obtuvimos respuesta, si no que además nos amenazó directamente", explicaba Alejandro Vigara al relatar lo que pasó con el sobrino del torero.
Tras ello, '¡Vaya fama!' emitía las imágenes en las que se veía como Paco Ortega Cano actuó amenazante con el reportero y con el cámara e incluso salió corriendo tras ellos cuando decían que ya se iban. "Baja eso ni pregunta ni nada", le advertía de primeras el sobrino de José Ortega Cano al cámara pidiéndole que no le grabaran. "Pero te puedo preguntar Paco estoy en la calle", le recordaba Vigara.
La amenaza de Paco Ortega Cano a Alejandro Vigara en '¡Vaya fama!'
"Te estoy avisando", le advertía Paco al ver que el reportero seguía preguntándole. "Perdona, perdón, perdón estoy haciendo mi trabajo", se defendía Alejandro Vigara. "No estás haciendo tu trabajo, me estás molestando a mí que estoy trabajando", le replicaba el sobrino de Paco Ortega Cano. 2He sido educado en todo momento, le he hecho dos preguntas y ya está, no creo que esa actitud sea adecuada tampoco", le contestaba el reportero.
Era justo entonces cuando Paco salía de su bar corriendo hacia el reportero y provocando que el cámara cayera al suelo. "¿Qué te ha pasado? ¿Te has caído? ¿Te has hecho daño? Si yo iba al coche a por una cosa que se me ha olvidado", se mofaba el hombre haciendo que se preocupaba por lo que le había pasado al cámara de '¡Vaya fama!'.
"Te estoy diciendo que no me grabes. El próximo que venga saco un cuchillo, te lo digo a ti o a ti, al que venga. Saco un cuchillo y le corto el cuello, me da igual entrar en la cárcel, le corto el cuello , cojo la cabeza y la tiro en ese cubo", decía amenazante. "Como Dios es grande, mira lo que ha hecho reventar la cámara, yo no lo he tirado, se ha caído. Y lo que voy a hacer lo primero es sacaros una fotito a los dos y denunciaros", añadía Paco Ortega Cano. "¡Corred, corred, maricones!", añadía el sobrino de José Ortega Cano.
