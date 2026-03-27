El torero Israel Lancho clama contra 'Espejo Público' por lo que han hecho con Ortega Cano: "Eso es manipulación"

José Ortega Cano continúa en el centro de la polémica tras su inesperada escena de baile que corrió como la pólvora en redes sociales y que aún genera reacciones. Este viernes, 'Espejo Público' se hacía eco de la dura crítica de un torero anónimo al viudo de Rocío Jurado, e Israel Lancho no ha dudado en salir en defensa de su compañero cargando contra el espacio de Antena 3 por lo que han llegado a permitir.

"¡Somos conscientes del daño que le hace a la tauromaquia!", ha llegado a señalar uno de los tertulianos en el vídeo resumen de reacciones a la escena viral, que ha sido tema de debate durante las últimas entregas de 'Más Espejo'. "Es como si un nazareno vestido de nazareno nos da un espectáculo", añadía Isabel Rábago entonces con sorna, burlándose de la rutina de baile improvisada del torero.

Y la sentencia del torero anónimo recogida por el espacio de Antena 3 seguía la misma línea crítica de los colaboradores. "Pues, en el fondo gracia no hace, porque al final tú te juegas la vida en una plaza y lo que le queda a la gente es que somos un circo. Que si es un poco que dices… para ya porque ahora parece que estamos recuperando la afición… Que un torero esté siendo noticia por poner el culo en pompa en una Iglesia…", ha lamentado el testimonio no identificado antes de que Israel Lancho entrase en directo.

Israel Lancho pone en duda a 'Espejo Público' por el testimonio difundido contra Ortega Cano: "Ese señor no es torero"

Israel Lancho en 'Espejo Público'

"Pero, en fin, que te olvides de que nadie te hable ni nada porque quien haga eso… se queda fuera ya", terminaba señalando el torero anónimo, dejando una escena llena de tensión entre Gema López y el torero, que iniciaban entonces la conexión en directo con el programa. "Israel sonríe", le pedía la copresentadora de 'Espejo Público' al diestro al comprobar su gesto de desagrado por el contundente testimonio contra Ortega Cano.

"¿Te digo la verdad?", ha preguntado con gesto serio Israel Lancho antes de estallar contra el espacio de Antena 3. "Eso es una manipulación", clamaba entonces el torero, saliendo en defensa de su compañero de profesión. "Ese señor que ha hablado no es torero ni es nada del mundo del toro. Primero, por cómo habla; segundo, porque no habla en taurino y entiendo que la gente normal no lo entienda pero los que somos taurinos sabemos que ese señor no es taurino", ha sentenciado el invitado.

Así, Lancho no ha dudado en echar por tierra el testimonio recogido por el programa y poner en duda su validez. "Ningún profesional va a hablar mal porque cada uno hace con su vida personal lo que quiera mientras no le haga daño a nadie", ha insistido ante los colaboradores. "Escuchadme, el que habéis puesto ahí no es taurino, es una manipulación, ni es taurino, ni es matador de toros, ni es novillero ni es nada. El que habéis puesto es una manipulación", terminaba señalando con gesto serio.