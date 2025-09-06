El público dicta esta sentencia al estreno de 'Vaya Fama', el recambio de 'Socialité' en Telecinco

Llegó el día. Tras un mes emitiendo reposiciones después de la cancelación de 'Socialité', Telecinco ha estrenado este sábado '¡Vaya fama!', su nuevo programa de corazón desenfadado con el que intentará recuperar la audiencia perdida y subir los datos del fin de semana y de 'Informativos Telecinco'.

Colocar a los famosos en el lugar que se merecen es el leitmotiv y el motor de '¡Vaya fama!', el nuevo espacio producido por Cuarzo Producciones ('Supervivientes') que abordará la actualidad de la crónica social con un tono marcadamente irreverente, divertido y ácido y en el que se valorará la actitud de los famosos.

'¡Vaya fama!' cuenta con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez como presentadores. Una nueva dupla para conquistar a la audiencia de Telecinco. Lasvignes sigue así ligada a Mediaset tras sustituir a Jorge Javier en 'El diario de verano' mientras que el zaragozano se estrena como presentador en una televisión generalista tras pasar por Aragón TV y haber sido redactor y colaborador en 'Mañaneros' o 'Cazamariposas'.

Formando parte de su ADN, '¡Vaya fama!' contará con dos elementos únicos y originales: "Los Famosetes", más de un centenar de figuras en versión reducida y elaboradas en resina 3D que representan a los grandes protagonistas de la prensa rosa y que, además de ocupar un lugar en el escaparate del programa, podrán ser entregados a los famosos y utilizados como herramienta para tratar de ablandar el corazón de aquellos que se muestren más esquivos; y "El Escaparate de la Fama", una estructura con dos zonas diferenciadas en la que cada famoso ocupará su lugar.

El veredicto de la audiencia al estreno de '¡Vaya fama!'

El estreno de '¡Vaya fama!' ha sido muy comentado en redes sociales. Si hay algo que ha convencido a la audiencia es la apuesta por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez como presentadores. Lo que parece que no termina de convencer es que cuenten con colaboradores como Carmen Borrego, Gema Fernández y Makoke.

Los presentadores son buenos, lo que quizá pueda llegar a fallar son la idea de los muñequitos y el plató igual un poco cargante. A veces menos es más. #VayaFama — Ocurre En Tele (@OcurreEnTele) September 6, 2025

me encanta el plato.

Les voy a dar hoy y mañana de oportunidad.

Me gusta la pareja de presentadores #Vayafama — AudienciasExpress (@TVRadarES) September 6, 2025

Así empezó #VayaFama en Telecinco



El programa en sí tiene una estética muy agradable y acorde a un programa del corazón



Veremos qué tal sus #Audiencias pic.twitter.com/1nhhLtUgrv — M 📺 (@casasola_89) September 6, 2025

Los presentadores de #VayaFama les ha valido menos de 30 segundos, para ser más alegres, dinámicos y simpáticos, que los sosos y aburridos de la última etapa de #Socialité https://t.co/wVq546lMBd — JoseCardeñosa 🇮🇨🏳️‍🌈🇪🇸🇪🇺 (@JoseCardenosa) September 6, 2025

#VayaFama esto hubiera ganado sin colaboradores,

Cristina y Fran es un si — Z🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 ♀️♀️♀️🌊🌊🌊 🌈 ✊✊✊ (@LolitaZulay2) September 6, 2025

Poner mesa de colaboradores es convertir esto es el mismo programa de siempre. Tendrían que haber testado a los presentadores solos #VayaFama — Jon_ (@JoniPod) September 6, 2025

#VayaFama Me encanta la presentadora pero siempre los mismos colaboradores? Hasta el moño de Las Campos. Esa familia tiene acciones en @mediasetcom? pic.twitter.com/bc92ZSxoKq — Sue 069 (@sue069) September 6, 2025

#VayaFama busca hacer algo diferente, pero termina siendo más de lo mismo con los mismos colaboradores de siempre. Quizá tiene un aire demasiado veraniego estrenándose ya en setiembre. — abero (@aberooreba0_) September 6, 2025

De #VayaFama me gusta mucho la pareja de presentadores y la idea de los muñecos. Los colaboradores creo que son innecesarios en un formato así.



Lo que me falta es más acidez y humor en los vídeos, espero que vaya cogiendo el tono, que sea más Vuélveme loca y menos Socialité pic.twitter.com/nAi7xXSbpm — Carlos (@carlos_tunas) September 6, 2025

Así ha sido el inicio de #VayaFama con @CrisLasvignes y @Frantwo



Poco a poco veremos como es el formato...pero los presentadores me gustan bastante.

Un buen cambio con nuevas caras en la cadena.#Audiencias pic.twitter.com/fSQj6FUEAY — PedriN 📺 (@Pedri_TV) September 6, 2025

Tener a una reportera de #VayaFama allí y que vaya a hablar con el programa todos los fin de semana para comentar todo lo que vaya pasando en Honduras me gusta, punto a favor. pic.twitter.com/JN3Zwr25dM — 🫶🏼 (@realitysdetv) September 6, 2025

Pero si ha habido algo que ha llamado mucho la atención es la dinámica de los muñecos. Algunos consideran que se puede hacer pesado y otros incluso van más allá comparándolo con lo que hacían en 'Ni que fuéramos'.

Me pregunto qué necesidad de poner tantos figurines y que dinámica más raruna, que incluso los presentadores no saben que hacer con tantos muñecos #VayaFama pic.twitter.com/ldZQWDPF5O — Angie (@unicorniaoo7) September 6, 2025

No se por qué @KikoMatamoros dice que en los programas de la cadena de enfrente les falta originalidad. Si han empezado el nuevo programa #VayaFama usando muñequitos para emular a los famosos, cosa que jamás se habia hecho antes en @CanalQuickie 🙄🙄 pic.twitter.com/31S6gYDWwX — 🥝 Miss Kiwi 🥝 (@Elkiwiconelpelo) September 6, 2025

¿Y este plagio tan descarado a @niquefueramos_ con los muñecos, por favor? #VayaFama — Raisa (@RaisaEperez) September 6, 2025