El público dicta esta sentencia al estreno de 'Vaya Fama', el recambio de 'Socialité' en Telecinco

Llegó el día. Tras un mes emitiendo reposiciones después de la cancelación de 'Socialité', Telecinco ha estrenado este sábado '¡Vaya fama!', su nuevo programa de corazón desenfadado con el que intentará recuperar la audiencia perdida y subir los datos del fin de semana y de 'Informativos Telecinco'.
Colocar a los famosos en el lugar que se merecen es el leitmotiv y el motor de '¡Vaya fama!', el nuevo espacio producido por Cuarzo Producciones ('Supervivientes') que abordará la actualidad de la crónica social con un tono marcadamente irreverente, divertido y ácido y en el que se valorará la actitud de los famosos.
'¡Vaya fama!' cuenta con Cristina Lasvignes y Fran Ramírez como presentadores. Una nueva dupla para conquistar a la audiencia de Telecinco. Lasvignes sigue así ligada a Mediaset tras sustituir a Jorge Javier en 'El diario de verano' mientras que el zaragozano se estrena como presentador en una televisión generalista tras pasar por Aragón TV y haber sido redactor y colaborador en 'Mañaneros' o 'Cazamariposas'.
Formando parte de su ADN, '¡Vaya fama!' contará con dos elementos únicos y originales: "Los Famosetes", más de un centenar de figuras en versión reducida y elaboradas en resina 3D que representan a los grandes protagonistas de la prensa rosa y que, además de ocupar un lugar en el escaparate del programa, podrán ser entregados a los famosos y utilizados como herramienta para tratar de ablandar el corazón de aquellos que se muestren más esquivos; y "El Escaparate de la Fama", una estructura con dos zonas diferenciadas en la que cada famoso ocupará su lugar.
El veredicto de la audiencia al estreno de '¡Vaya fama!'
El estreno de '¡Vaya fama!' ha sido muy comentado en redes sociales. Si hay algo que ha convencido a la audiencia es la apuesta por Cristina Lasvignes y Fran Ramírez como presentadores. Lo que parece que no termina de convencer es que cuenten con colaboradores como Carmen Borrego, Gema Fernández y Makoke.
Pero si ha habido algo que ha llamado mucho la atención es la dinámica de los muñecos. Algunos consideran que se puede hacer pesado y otros incluso van más allá comparándolo con lo que hacían en 'Ni que fuéramos'.
