Cristina Lasvignes estrena 'Vaya fama' "sin ningún ánimo de atacar ni de ir a por nadie" y lo distancia de 'Socialité'

Quién le iba a decir hace dos meses a Cristina Lasvignes que iba a volver a la televisión para quedarse. Lo que iba a ser una sustitución de verano a Jorge Javier Vázquez en 'El diario de verano' ha terminado alargándose. Y es que la presentadora seguirá ligada a Telecinco desde este sábado con el estreno de '¡Vaya fama!'.

Su buen hacer al frente de 'El diario de verano' y su naturalidad han conquistado a los directivos de Mediaset y al público. Ahora Cristina Lasvignes cambia de registro para ponerse al frente de este nuevo programa de corazón desenfadado y gamberro junto a Fran Ramírez.

El reto que tienen Cristina Lasvignes y Fran Ramírez no es baladí: levantar las audiencias de los fines de semana de Telecinco que tras la cancelación de 'Socialité' no levantan cabeza. Por si fuera poco tienen enfrente a 'D Corazón', que se ha beneficiado de la bajada de la cadena de Mediaset.

Pero '¡Vaya fama!' llega para volver a apostar por el directo y para poner a cada famoso en su sitio. La premisa del programa son los "famosetes", las figuras que han creado de más de 100 famosos y que cada día la audiencia decidirá si se colocan en la vitrina de la buena o de la mala fama. ¿A quién pondría Cristina Lasvignes en cada lado? Se lo preguntamos en esta entrevista en la que además hace balance de su verano al frente de 'El diario'.

¿Cómo fue la llamada en la que te dicen que quieren que seas tú la presentadora de '¡Vaya fama!´' y que te mantengas en Telecinco?

Pues es que ha sido super rápido todo. Hace dos semanas me llaman y me dicen que si me apetecía hacer una prueba. Fue igual que con 'El diario de verano' y yo dije que sí. Hice la prueba como todo el mundo y de ahí me fui a hacer 'El diario' y a los dos días llegó la llamada de que si me apetecía hacer el programa.

Fran Ramírez y Cristina Lasvignes en la presentación de '¡Vaya fama!'

¿Conocías a Fran o lo conociste en el casting?

No, no, nos hemos conocido después de las pruebas y lo guay es que tengo varios compañeros además de ámbitos muy diferentes que han coincidido con él que me han dicho, le vas a adorar, le vas querer mucho, es muy buen tío y os lo vais a pasar muy bien. Y es verdad que en los días que llevamos juntos nos lo estamos pasando muy bien.

Hace tiempo que hiciste corazón en 'Tal cual lo contamos', ¿te va a costar volver a este universo o estás actualizada de las tramas y personajes?

En 'Tal cual' ya me pasó que yo preguntaba mucho porque yo venía de la radio y del mundo de la noche y yo ahí cada tarde flipaba un poco. Hay cosas en las que estoy al día por supuesto y ahora además a través de las redes estamos más actualizados con todo y con los programas de la casa y tal, me pondré un poco al día pero me dejaré llevar porque al final yo creo que eso también mola porque al final soy como un espectador más. Me encanta cuando los colaboradores empiezan a recordar cosas.

El corazón ha cambiado mucho. Antes era todo mucho más heavy y ahora lo vais a llevar por el terreno del humor y la ironía. ¿Cómo ves la evolución y qué toque le vas a dar a 'Vaya fama'?

Pues el toque va a ser mucho más distendido y divertido y de primeras con ningún ánimo de atacar ni de ir a por nadie. Los famosetes que se han hecho no están hechos con mala baba, no están hechos para ofender a nadie sino todo lo contrario. Esto es como cuando alguien imita a un famoso. Nuestro objetivo es reírnos un poco y que ellos mismos al revés, lo que nos encantarían es que los famosos entren al juego y se picaran y digan quiero salir del lado de la mala fama y me lo voy a currar para pasar al lado de la buena fama.

¿Tienes algún personaje famoso al que colocarías en la mala fama directamente?

Pues mira, no sé si a vosotros os ha pasado, que cuando tú vas a entrevistar a alguien que no conoces obviamente por lo que has leído, has visto, pues te vas haciendo la imagen de a que lado de la vitrina le pondrías pues a mí por ejemplo me ha pasado que después de una entrevista he pensado que equivocada estaba, qué tío más majo o que tía más tonta. Y eso yo creo que te hace aprender a que no hay que prejuzgar tanto y que hay que ir más allá y eso es lo que vamos a hacer en cada programa de '¡Vaya fama!'.

¿Se te ha caído algún mito?

Alguno se me ha caído que nunca diré pero si se me han caído pero también me han sorprendido. Me pasó con Miguel Bosé. Estaba en la radio y nos tocaba entrevistarlo y yo tenía un agobio porque pensaba ya verás va a ser super divo, vamos a tener que remar mucho en la entrevista. Yo ya empecé casi más borde que él. Pues luego fue maravillosa la entrevista, el tío fue encantador, se prestó a todo, se prestó a jugar y nos contó de todo, fue muy cariñoso y después del programa se quedó a grabar lo que queríamos. Y ves, yo luego estando dos días sin dormir pensando que me iba a dar la mañana.

Cristina Lasvignes y Fran Ramírez, presentadores de '¡Vaya fama!'

¿Qué personaje de los que hay de actualidad te interesa más?

Bueno a mi interesarme me interesan todos. Me cuesta poner a alguien en el lado de la mala fama así de primeras. Pero yo cualquiera que no atienda a mis compañeros, que sea borde y que no nos trate bien va a ir directo a la vitrina de mala fama. Y en la buena fama antes veía a María del Monte que la adoro y es maravillosa pues la pondría a ella. Luego a Kiko Rivera habrá que ver donde se le pone cuando sepamos un poco todo lo que ha pasado.

¿Cómo vas a llevar el escrutinio de la audiencia después de la experiencia de 'El diario'?

Yo ya no me acordaba de lo que era lo de la audiencia diaria. Es algo que no me cansaré de decir, creo que es una de las cosas que la tele podría llevar un poco como la radio que por ejemplo el EGM es cada tres meses que te da tiempo a rodar, a que te conozcan y a que te quieran como las relaciones. Esto lleva un proceso pero bueno esto es lo que es. Y por mucho que decía no me voy a dejar llevar porque es verano al final lo primero que hago todas las mañanas es ver si me ha llegado el dato. Ahora lo haré los domingos y los lunes. Ojalá sea bueno y sino pues habrá que intentar y trabajar todo lo posible para que nos quieran.

Tomáis el relevo de un programa histórico como 'Socialité', ¿impone el reto? ¿Has podido hablar con Antonio o con María?

Es que yo he estado en Mediaset en agosto. Ahora en septiembre he pensado: '¡Cuánta gente!'. No he tenido ni tiempo de verles. Al final vamos en la misma franja horaria, también con crónica social, pero se le va a dar un rollo diferente, con nuestra directora Lorena a la cabeza. Ellos han estado mucho tiempo ahí y haciéndolo fantásticamente bien. Así que... Yo lo firmaba.

Vais a competir contra otro buque insignia como es 'D Corazón' en TVE. No sé si conoces a Anne Igartiburu y habéis hablado algo...

Anne es una de esas personas que te sorprende. La conocí hace un millón de años. Tiene esa cara dulce y amable, pero cuando la conoces en privado es un poquito más como yo, más rock and roll de lo que parece. Es una tía fantástica.

Competimos, pero creo que son programas con enfoques diferentes. Ya lo habéis visto con 'los famosetes', es un tono más gamberro y divertido. Vamos a crear nuestro propio contenido y luego con la infiltrada que tenemos en 'Supervivientes', que eso es 'made in Mediaset', son temas nuestros. Creo que nos vamos a diferenciar bastante.

Ahora que vas a trabajar en fin de semana, ¿va a cambiar mucho tu vida?

Yo he trabajado de noche hasta las seis de la mañana, en matinales, de miércoles a domingo... Me he trabajado todos los horarios. Es verdad que nunca he trabajado en fin de semana con hijos. Me tendré que adaptar y ellos igual. Nos adaptaremos. A papá le tocará ir a más partidos que a mamá las mañanas de los sábados y ya está (risas).

Cristina Lasvignes en 'El diario de verano'.

¿Cómo ha sido la experiencia de presentar 'El diario de verano' y cómo ha sido el feedback con el público?

Salgo totalmente enamorada, estoy con el corazón partido. Tengo una ilusión por empezar ¡Vaya fama!, pero me lo he pasado tan bien en este mes y medio. He tenido una aceptación por parte del equipo tan buena, me han cuidado tanto... Me han protegido y enseñado. Me da mucha pena. Lo que me ha llegado ha sido bueno, ha sido cariño por parte de la gente. Al final, sustituyes a alguien insustituible, con mucha personalidad, y eso me daba respeto. Me gusta que me hayan aceptado, que digan: 'Oye, no tenéis nada que ver el uno con el otro, pero a ti también te hemos querido este verano'.

¿Te ha ido escribiendo Jorge a lo largo del verano para decirte por ahí bien o por ahí no o ha desconectado?

Ha desconectado absolutamente. Al principio y ahora al final sí que me ha llegado algún mensaje de él. En medio, ha estado desconectado, como tiene que ser. Me ayudó muchísimo a quitarme los nervios y ahora me ha dicho que estaba encantado con lo que había hecho.