Cristina Lasvignes se rompe en su adiós a 'El diario' antes de su nuevo reto en Telecinco con 'Vaya fama'

Este viernes 5 de septiembre es día de despedidas en Telecinco. Por la mañana era Patricia Pardo la que decía adiós a algunos compañeros de 'Vamos a ver' ante su nueva etapa. Pero ha sido por la tarde cuando se han vivido dos momentos emotivos. Primero con la despedida de 'Tardear' y después con el final de Cristina Lasvignes al frente de 'El diario de verano'.

Y es que a partir del lunes 8 de septiembre Telecinco inicia una nueva etapa en sus tardes con el estreno de 'El tiempo justo' con Joaquín Prat a las 15:45 horas y el regreso de Jorge Javier Vázquez a 'El diario de Jorge' a partir de las 18:30 horas mientras que a las 20:15 horas seguirá 'Agárrate al sillón' con Eugeni Alemany.

Así, Cristina Lasvignes ha puesto fin a su paso por 'El diario de verano' tras casi mes y medio. Y lo ha hecho con sorpresa de su equipo. "Yo lo decía antes con nuestros amigos después de 24 años recordando su verano, para mí ha sido un verano espectacular. Gracias a todos ustedes y sobre todo gracias a este equipo maravilloso que me lo ha puesto tan fácil", empezaba diciendo la presentadora.

Justo entonces sonaba la canción "El final del verano" del Dúo Dinámico mientras que por la pantalla del plató salían dos componentes del equipo con un ramo de flores y una tarjeta emocionando a la presentadora. "Ay como me hacéis esto", reaccionaba Cristina Lasvignes.

"Gracias por estos 34 programas en los que nos has regalado tu profesionalidad, tu naturalidad, tu empatía y tu compañerismo. Pase lo que pase siempre formarás parte de la familia de 'El diario'", leía la presentadora al borde de la lágrima. "Muchas gracias", aseveraba la periodista.

"No me quiero enrollar porque esto al final es de un equipo, yo simplemente he sido parte durante este mes y medio, he tenido ese privilegio, y además voy a quedar un poco pesada si luego mañana tengo la grandísima suerte de seguir con todos ustedes a partir de mañana sábados y domingos y ustedes tienen la grandísima suerte de recuperar a Jorge Javier a partir del lunes. Pero yo esto si que no lo voy a olvidar en mi vida", concluía la presentadora.

Y es que tras sustituir a Jorge Javier Vázquez en verano, Cristina Lasvignes seguirá ligada a Telecinco como presentadora de '¡Vaya fama!', el nuevo programa de corazón que estrena la cadena este sábado para ocupar el hueco de 'Socialité' y que conducirá junto a Fran Ramírez.