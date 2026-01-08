Melani Olivares (52), actriz, destapa por qué le pesó 'Aída' y el sueldo que cobró tras su final: "Muchísimo menos"

Melani Olivares visitó 'Fiesta' en su emisión especial del Día de Reyes y lo hizo para hablar de sus próximos proyectos, entre los que se encuentra 'Aída y vuelta', la película sobre la popular serie de Telecinco que llegará a los cines el próximo 30 de enero y en la que la actriz se vuelve a meter en la piel de Paz Bermejo, el personaje que tanto éxito le supuso.

Melani Olivares acudió al programa presentado por Cristina Lasvignes en sustitución de Emma García, donde recordó algunas declaraciones de la actriz en entrevistas, como cuando confesó que era bisexual, cuando habló de sus problemas económicos o del aborto que sufrió.

Con total sinceridad, la catalana ha dejado claro que "ahora no tengo ni novio ni novia". Además, ha reconocido que nunca se ha arrepentido de hablar abiertamente de su condición sexual y que si no "lo había dicho antes" es "porque nadie me lo había preguntado. Mi entorno lo sabían todos, no era una cosa rara para ellos". Sobre su naturalidad, confiesa que "me doy cuenta de que soy bastante bocazas, pero ¿qué digo? ¿Me lo invento? Es que no me sale decir cosas que no son verdad".

Respecto a sus problemas económicos, de los que ya habló en un pasado, Melani Olivares deja claro que va con la profesión: "Esto es así". Ahora, espera entusiasmada el estreno de 'Aída y vuelta', la película sobre la exitosa serie de Telecinco que protagonizó junto a Carmen Machi y Paco León. En ella, volverá a interpretar a Paz Bermejo, un papel que siempre ha llevado con "orgullo", ya que "fueron 10 años de trabajo".

Melani Olivares revela el coste de interpretar a Paz en 'Aída'

Melani Olivares con Cristina Lasvignes en 'Fiesta'.

Además, asegura que su papel en 'Aída' no le impidió a acceder a otros registros. "Acabé 'Aída' y empecé 'Bajo sospecha', que era una serie de suspense de Bambú, aunque cobraba muchísimo menos", confiesa sin dar cifras exactas del caché que cobraba en la serie de Antena 3, aunque dejando claro la disparidad de sueldos entre ambas producciones televisivas.

Aunque sí que admite que meterse en la piel de Paz tuvo un coste: "Me pesó después porque era un personaje muy cosificado. Era la puta tierna", sentencia Melani Olivares, sobre el personaje que interpretaba en 'Aída', una prostituta con un gran corazón con el que conquista al Luisma (Paco León). "Me he dado cuenta ahora", reconoce sobre el impacto de su papel más recordado.

Fue en febrero de 2022, en un 'Sálvame Deluxe', donde la actriz habló abiertamente de los problemas económicos que sufrió a raíz de la pandemia del coronavirus. Según confesó a Jorge Javier Vázquez, "tengo los mejores amigos del mundo que trabajan, tienen dinero y me han podido ayudar. Yolanda Ramos, Carmen Machi, Willy Toledo… Me van a matar pero gracias a ellos he podido tirar". Gracias a ellos, reconocía que "rica no soy, pero estoy empezando a respirar".

"La cosa se está moviendo mucho. Los actores, como bien sabes, estamos en una situación jodida. Los teatros no están al 100%... Pero estoy en otras cosas, todo se está moviendo, al ser más mayor me están dando otro tipo de personajes y estoy trabajando con otro tipo de directores", explicó Melani Olivares a Jorge Javier. Además, reconoció que llegó a sentir miedo: "Cuando el teléfono no suena pues lo llevo regular porque tengo tres hijos y tengo que mantenerlos".