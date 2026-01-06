La presentadora de Telecinco que toma el relevo de Emma García en 'Fiesta' por sorpresa y hace triplete en la parrilla

Este martes 6 de enero es festivo nacional por ser el día de Reyes. Y por eso, todas las cadenas de televisión modifican su programación y apuestan por una parrilla típica de festivo y de fin de semana. Así, Telecinco emite '¡Vaya fama!' en sobremesa en lugar de 'Vamos a ver' y por la tarde sustituye 'El tiempo justo', 'El diario de Jorge' y 'Agárrate al sillón' por 'Fiesta' aunque sin Emma García.

De esta manera, 'Fiesta' volverá a ocupar toda la tarde en Telecinco de 16:00 a 21:00 horas con un nuevo especial en el que se celebrará la gran final de la versión de 'Bailando con las estrellas' de los colaboradores del magacín producid por Unicorn Content.

Sin embargo, después de no haberse ausentado en todas las navidades y de haber conducido los especiales tanto de Navidad como de Año Nuevo, este martes Emma García si que faltará a su cita con la audiencia dejando su puesto en un nuevo sustituto.

Cabe recordar que hasta ahora Emma García ha contado con diferentes sustitutos en 'Fiesta'. Desde Frank Blanco y María Verdoy o Verónica Dulanto hasta César Muñoz, Álex Blanquer y Terelu Campos, que fueron quienes se encargaron de conducir el formato el pasado verano durante las vacaciones de la vasca.

Sin embargo, ahora que Frank Blanco, Verónica Dulanto y María Verdoy se han quedado sin proyectos en Mediaset y que César Muñoz esté al frente de 'El tiempo justo', Telecinco ha optado por situar a otra de sus caras más relevantes a día de hoy al frente de 'Fiesta' este martes. Hablamos de Cristina Lasvignes según ha avanzado Poco Pasa TV.

Así, la presentadora se hace fuerte en Mediaset después de su fichaje el pasado verano como sustituta de Jorge Javier Vázquez en 'El diario de Jorge'. Y es que este martes hará doblete pues también seguirá al frente de '¡Vaya fama!' junto a Fran Ramírez. Además estas navidades también ha vuelto a 'El diario de Jorge' como sustituta del catalán.

No obstante, esta sustitución es algo temporal y se espera que Emma García regrese al frente de 'Fiesta' este próximo fin de semana mientras que Cristina Lasvignes seguirá ligada a '¡Vaya fama!', que no termina de hacerse un hueco en la complicada franja de sobremesa de los fines de semana siendo ampliamente superado por las reposiciones de 'La ruleta de la suerte' en Antena 3 y por 'D Corazón' en TVE.