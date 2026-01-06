Qué ver en el día de Reyes en televisión: de la recta final de 'La Isla de las Tentaciones' al evento de cine en La 1 de RTVE

Las navidades llegan a su fin tres semanas después. Este martes 6 de enero, se celebra el día más mágico del año y el más esperado por todos los más pequeños de la casa. Es momento de abrir los regalos que nos han dejado los Reyes Magos y de disfrutar de la familia en torno al roscón.

Para celebrar esta jornada tan especial, las cadenas de televisión han preparado una programación llena de cine y con programación que bastante poco tiene que ver con la de un festivo por la noche con la recta final de 'La isla de las tentaciones' como principal baza.

La 1: cine con nuevo evento en torno a 'Jurassic World' y Jennifer López

La 1 comenzará a celebrar el día de Reyes con la retransmisión del Sorteo de la Lotería de El Niño a partir de las 11:55 horas, que comentará con los comentarios de Lucía Vinaixa. Después, ofrecerá reposiciones de 'Viaje al centro de la tele' y del especial de Nochevieja de José Mota, 'El juego del camelar'.

Por la tarde, La 1 emitirá en Sesión de tarde dos películas protagonizadas por Jennifer López como 'El plan B' a partir de las 16:00 horas y posteriormente con 'Una chica de Jersey' a partir de las 17:35 horas. Para cerrar la tarde, La 1 ofrecerá 'Las últimas vacaciones'.

Y por la noche, La 1 vuelve a apostar por un evento cinematográfico en torno a 'Jurassic World' a partir de las 22:50 horas mientras que un día después, el miércoles tocará el turno de 'Jurassic World: Dominion'.

'El plan B' (16:00 horas)

Zoe (Jennifer Lopez), cansada de no encontrar al hombre de sus sueños, decide tener un niño en solitario acudiendo a una clínica de inseminación artificial... para conocer ese mismo día a Stan (Alex O'Loughlin), que bien podría ser el hombre de sus sueños.

'Una chica de Jersey' (17:35 horas)

Ollie Trinke (Ben Affleck) es un exitoso publicista musical de Manhattan que parece tenerlo todo. De repente, su vida perfecta se ve trágicamente alterada y se convierte en un padre soltero no cualificado para el puesto. En poco tiempo, la vida de Ollie en la gran ciudad se convierte en un recuerdo. Sin trabajo y sin suerte, se muda a regañadientes con su padre (George Carlin) al suburbio de Nueva Jersey donde se crió. Atrapado en un trabajo sin futuro y poco estimulante, no ve salida ni forma de volver a la vida que solía amar. Pero adora a su hija Gertie (Raquel Castro) y a ella le encanta su vida en los suburbios. Para ella, Jersey es el paraíso. Un día, mientras alquila por enésima vez la película favorita de Gertie, Ollie conoce a Maya (Liv Tyler), que pone en tela de juicio sus prioridades y su perspectiva. Ollie empieza a darse cuenta de que a veces hay que olvidarse de lo que uno creía ser, aceptar lo que uno es y reconocer lo que le hace feliz.

'Jurassic World' (22:50 horas)

Veintidós años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la isla Nublar ha sido transformada en un enorme parque temático, Jurassic Wold, con versiones «domesticadas» de algunos de los dinosaurios más conocidos. Cuando todo parece ir sobre ruedas y ser el negocio del siglo, un nuevo dinosaurio de especie desconocida, pues ha sido creado manipulando genéticamente su ADN, y que resulta ser mucho más inteligente de lo que se pensaba, se escapa de su recinto y comienza a causar estragos entre los visitantes del Parque.

_____________________________________________________________________________________

07:00 horas - Noticias 24 h

11:55 horas - 'Sorteo de la Lotería de El Niño'

12:20 horas - Noticias 24h

13:00 horas - 'Viaje al centro de la tele': Noche ochentera (reposición)

13:50 horas - "El juego del camelar' (reposición)

15:00 horas - Telediario 1

16:00 horas - Sesión de tarde: 'El plan B'

17:35 horas - Sesión de tarde: 'Una chica de Jersey'

19:10 horas - Sesión de tarde: Las últimas vacaciones

21:00 horas - 'Telediario 2'

21:40 horas - 'Deportes 2'

21:50 horas - 'Viaje al centro de la tele: Versión española' (reposición)

22:50 horas - JurassicMania: 'Jurassic World'

00:45 horas - Cine: 'La leyenda de Tarzán'

La 2: la gala de Reyes de la Orquesta y Coro de RTVE y especial de 'Cifras y letras'

La 2 celebra el día de Reyes con una gala muy especial de la Orquesta y Coro RTVE que tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 20:00 horas, hora peninsular.

Un concierto lleno de magia e ilusión en el que las canciones más conocidas de la música de Disney cobrarán vida sobre el escenario. Temas de películas tan queridas como Aladdin, El Rey León o Frozen, entre otras, nos acompañarán en una noche mágica.

Bajo la dirección musical de José Luis López Antón, la dirección escénica de Diego Carvajal y con la participación de nuestro representante en Eurojunior, Carlos Higes acompañado por Blanca Miralles, María Ayo y los solistas del coro Ryan Borges Y Aridane Betancor, haremos un viaje inolvidable por las canciones más queridas de las películas Disney.

Posteriormente, a partir de las 21:55 horas, La 2 emitirá un especial de 'Cifras y letras'. En Reyes, la noche más mágica del año, no podía faltar uno de los magos más reconocidos internacionalmente, Jorge Blass. Junto al actor Roberto Álamo tirará de ingenio para acumular el mayor dinero posible. Ambos colaborarán junto a dos de los campeones más jóvenes de ‘Cifras y Letras’, Álvaro Beltrán, de 21 años, y Diana Fernández, de 32.

_____________________________________________________________________________________

20:00 horas - Gala de Reyes de la Orquesta y Coro de RTVE desde Canarias

21:00 horas - 'Cifras y letras' (reposición)

21:25 horas - 'Cifras y letras' (estreno)

21:55 horas - 'Cifras y letras': Especial Noche Mágica'

22:45 horas - 'El cazador' (especial)

Antena 3: cine con 'Diario de una niñera' y 'La princesa prometida' y nuevo capítulo de 'Renacer'

Antena 3 celebrará el día de Reyes con reposiciones de ‘Los Más’, ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñaño’ y ‘La ruleta de la suerte’ por la mañana como cada fin de semana.

Por la tarde, la cadena de Atresmedia emitirá triple sesión de Multicine. A las 16:00 horas ofrecerá 'Diario de una niñera' con Scarlette Johansson. Después, a las 17:45 horas llegará el turno de otro clásico del cine como 'La Princesa prometida' y finalmente la tv movie de 'Puedes besar a la dama de honor'.

Y por la noche, Antena 3 mantendrá su programación habitual con una reposición de 'El Hormiguero' y a las 23:10 horas un nuevo episodio de 'Renacer'.

'Diario de una niñera' (16:00 horas)

Tras acabar sus estudios universitarios, Annie Braddock (Scarlett Johansson) se traslada de Nueva Jersey a Nueva York para trabajar en un banco. Pero, como el mundo financiero no es lo que ella esperaba, acaba siendo la niñera del malcriado hijo de una acomodada familia. Mientras se adapta a un ambiente cuyas normas le resultan completamente desconocidas e intenta enseñarle al niño que el dinero no puede comprarlo todo, se enamora de un joven rico.

'La princesa prometida' (17:45 horas)

Después de buscar fortuna durante cinco años, Westley (Cary Elwes) retorna a su tierra para casarse con su amada, la bella Buttercup (Robin Wright Penn), a la que había jurado amor eterno. Sin embargo, para recuperarla habrá de enfrentarse a Vizzini (Wallace Shawn) y sus esbirros. Una vez derrotados éstos, tendrá que superar el peor de los obstáculos: el príncipe Humperdinck (Chris Sarandon) pretende desposar a la desdichada Buttercup, pese a que ella no lo ama, ya que sigue enamorada de Westley.

_____________________________________________________________________________________

08:15 horas - 'Los más' (reposición)

12:40 horas - 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' (reposición)

14:00 horas - 'La ruleta de la suerte' (reposición)

15:00 horas - Antena 3 Noticias

15:45 horas - Deportes Antena 3

16:00 horas - Multicine: 'Diario de una niñera'

17:45 horas - Multicine: 'La princesa prometida'

19:20 horas - Multicine: 'Puedes besar a la dama de honor'

21:00 horas - 'Antena 3 Noticias 2'

21:30 horas - 'Deportes Antena 3'

21:45 horas - 'El Hormiguero' (reposición)

23:10 horas - 'Renacer'

Cuatro: cine con 'Espías' y 'Cuerpos especiales'

Cuatro celebra el 6 de enero con reposiciones de 'Volando voy' y 'Viajeros cuatro' por la mañana viajando hasta Granada, Burgos y Eslovenia. A las 15:40 horas, en Home Cinema la cadena de Mediaset emitirá la película 'Espías' con Melissa McCarthy y Jason Statham. Justo después, a las 17:40 horas ofrecerá la película 'Cuerpos especiales' con Sandra Bullock y Melissa McCarthy. Por la noche, Cuatro ofrecerá un nuevo recopilatorio de 'Código 10'.

'Espías' (15:30 horas)

Susan Cooper (Melissa McCarthy) es una modesta y sedentaria analista de la CIA y la heroína olvidada de las misiones más peligrosas de la agencia. Pero cuando su compañero (Jude Law) desaparece de la faz de la Tierra y otro agente (Jason Statham) se ve envuelto en problemas, Susan se presenta voluntaria como agente secreto para emprender una misión encubierta en la que se tendrá que infiltrar en el mundo de un sanguinario traficante de armas para evitar un desastre mundial.

'Cuerpos especiales' (17:40 horas)

Sarah Ashburn es una arrogante detective del FBI que se ve obligada a trabajar a regañadientes junto a Shannon Mullins, una agente de policía de la ciudad de Boston, Massachusetts, de carácter excéntrico e impulsivo. Las dos mujeres tendrán que aprender a resolver sus grandes diferencias, a compartir sus habilidades y a unir sus fuerzas para conseguir el objetivo que tienen en común: atrapar a un capo de la droga ruso.

_____________________________________________________________________________________

09:00 horas - 'Volando voy': Albarracín (Reposición)

10:15 horas - 'Volando voy': La Alpujarra (Reposición)

11:30 horas - 'Volando voy': Burgos (reposición)

12:45 horas - 'Volando voy': Eslovenia (reposición)

14:00 horas - 'Noticias Cuatro'

14:55 horas - 'El desmarque Cuatro'

15:30 horas - Home cinema: 'Espías'

17:40 horas - Home cinema: 'Cuerpos especiales'

20:00 horas - 'Noticias Cuatro 20h'

20:45 horas - 'El desmarque Cuatro'

21:00 horas - 'First Dates'

23:00 horas - 'Código 10': Especial la noche del crimen

Telecinco: recta final de 'La isla de las tentaciones'

Telecinco repetirá su habitual estrategia de los festivos y los fines de semana emitiendo reposiciones de 'Got Talent' y de una nueva entrega de '¡Vaya fama!' en la mañana. Por la tarde, la cadena de Mediaset ofrecerá una edición especial de 'Fiesta' con la final de su propio 'Bailando con las estrellas' con los colaboradores.

Por la noche, por segundo año consecutivo, Telecinco tirará de 'La isla de las tentaciones'. Em esta ocasión, la cadena ofrecerá una nueva entrega de la novena edición a partir de las 21:50 horas con la hoguera de solteras para las chicas.

_____________________________________________________________________________________

07:35 horas - 'Got Talent' (reposición)

13:15 horas - '¡Vaya fama!'

15:00 horas - 'Informativos Telecinco'

15:30 horas - 'El desmarque Telecinco'

15:45 horas - 'El Tiempo'

16:00 horas - 'Fiesta'

21:00 horas - 'Informativos Telecinco'

21:30 horas - 'El desmarque Telecinco'

21:40 horas - 'El tiempo'

21:50 horas - 'La isla de las tentaciones'

La Sexta: mucho cine y especial de 'El objetivo' con Marc Márquez

La Sexta no alterará su programación matinal con las reposiciones de 'Equipo de investigación'. Por la tarde, la cadena de Atresmedia sustituirá 'Zapeando' y 'Más vale tarde' por doble sesión de cine. A las 15:30 horas emitirá la película 'La terminal' con Tom Hanks. Y justo después a las 17:40 horas tomará el relevo 'Killers' con Ashton Kutcher y Katherine Heighl.

Por la noche, La Sexta ha decidido sustituir la reposición de 'El Intermedio' por el especial de 'El Objetivo' con la entrevista de Ana Pastor a Marc Márquez tras tener que sustituirlo este domingo por una nueva entrega en directo sobre la situación de Venezuela. Y después, a las 22:30 horas tomará el relevo una nueva entrega de 'Batalla de restaurantes'.

'La Terminal' (15:30 horas)

Victor Navorski, un ciudadano de un pequeño país del Este europeo, se ve involuntariamente exiliado en la terminal internacional del aeropuerto JFK de Nueva York cuando estalla una guerra civil en su tierra de origen. A raíz del conflicto, el pasaporte de Victor queda anulado y se ve obligado a quedarse en la terminal, ya que no puede pisar suelo estadounidense ni subir a ningún avión. Durante su estancia, hará de todo para sobrevivir y entablará relación con el personal que trabaja en el aeropuerto, especialmente con una bella azafata y con el estricto responsable de seguridad de la instalación. Película inspirada en el caso real de un exiliado iraní que estuvo viviendo 18 años en la terminal internacional del aeropuerto Charles De Gaulle de París.

'Killers' (17:45 horas)

Spencer (Ashton Kutcher) es un superagente secreto del gobierno que decide retirarse cuando se enamora y decide casarse. Sin embargo, la felicidad dura poco, ya que han puesto precio a su cabeza. No sabe quiénes lo persiguen, lo que sabe es que el asesino puede ser cualquiera de sus vecinos, de sus amigos. Con la ayuda de su mujer, Spencer intentará averiguar quién es el misterioso personaje que quiere verle muerto.

_____________________________________________________________________________________