La vida actual de Melani Olivares: de ser la prostituta de 'Aída' a sus graves problemas financieros

Hay algunas veces en la historia de la televisión que surgen spin-offs de otras series, y acaban siendo más famosas que la original. Ahí están los ejemplos de 'Frasier' (spin-off de 'Cheers'), 'Cosas de casa' (derivada de 'Primos lejanos') o la nacional 'Aída', que nació de '7 vidas'. La serie de Telecinco protagonizada por Amparó Baró, Javier Cámara o Blanca Portillo entre otros, trataba de ser nuestro propio 'Friends'. Y sus primeras temporadas arrasaron en audiencias, lanzando las carreras de actores como la propia Blanca Portillo o Gonzalo De Castro. Y nos descubrió a Carmen Machi, que tuvo su propia serie, 'Aída', durante 11 temporadas, 237 episodios (y 8 especiales).

Una ficción que se convirtió en líder de audiencia. Su estreno congregó a casi 7 millones de espectadores. Y, pese a que en sus nueve años en emisión en Telecinco, no consiguió mantener ese nivel (la forma de consumir televisión fue cambiando mucho), sí que se mantuvo como una de las series más comentadas de la época. Su humor era reconocible por todo el mundo, marcando por completo a una generación de televidentes. Y, pese a que empezó con dudas, y no tenía muy clara su renovación, con el paso de los años se convirtió en uno de esos hitos de nuestra televisión. La propia Carmen Machi, Paco León o Ana Polvorosa eran varios de sus protagonistas. Y también David Castillo, que daba vida al hijo de la protagonista, Jonathan. O Melani Olivares, que interpretaba a Paz, la mejor amiga de Aída.

"Sobre todo al principio, mi personaje estaba muy sexualizado y cosificado, aunque después evolucionó", confesó a La Vanguardia. "Paz era prostituta, pero nunca hablaba de sexo. Físicamente, aprovecharon las dos buenas cualidades que tengo. Este personaje me enseñó a tener más ternura y a ser mejor persona". Antes de llegar a 'Aída', de todos modos, Melani Olivares ya tenía bastante experiencia en el mundo de la televisión. Nacida en Badalona y, tras estudiar en la prestigiosa escuela de arte dramático Cristina Rota, debutó en la serie 'Este es mi barrio', acompañando a actores de la talla de Alberto San Juan o Javier Cámara. Con San Juan repitió en 'Más que amigos' en Telecinco, y también participó en series como 'Ambiciones', 'Policías' o incluso en episódicos en '7 vidas' o 'La casa de los líos'.

Melani Olivares y Paco León, tanto monta, monta tanto. / MEDIASET

Hasta que llegó el spin-off de 'Aída' y ahí estuvo más de 200 episodios dando vida a la prostituta Paz, de la que estaba enamorado el personaje de Paco León. Su humor era su seña de identidad, y también su relación con Aída o con el personaje de Chema, al que interpretó Pepe Viyuela. Además, la actriz es una de las que volverán a retomar su personaje en la película 'Aída y vuelta', que está preparando el propio Paco León. "Recibir esta noticia me hizo mucha ilusión. Estamos muy contentos con este proyecto dirigido por Paco León y escrito por él y por los guionistas de Aída porque es un reencuentro que nos apetece mucho a todos después de 10 años. Nosotros ya lo supusimos porque todas las series están haciendo reencuentros", explicó en La Vanguardia.

Y es que, desde el final de la serie de comedia, es verdad que la actriz catalana no ha vuelto a tener un personaje de la misma relevancia. Aunque es cierto que no ha parado de trabajar desde entonces. 'Bajo sospecha', 'Perdida' o 'Benvinguts a la familia' son solo una muestra de su carrera de la última década. Entre todo destacaría su fichaje por 'Amar es para siempre' dando vida a Nieves Sanabria Balbás durante 211 episodios. En la última ficción televisiva que hemos podido verla es en 'Beguinas' en Antena 3. Aunque sobre el escenario también ha brillado en estos últimos años.

En 2020 estrenó 'Entre ella y yo' con Carlos Chamarro, en el Teatro Marquina de Madrid. "Es una función que habla de un tema súper actual y que la peña se siente súper identificada con los dos personajes porque son los cinco minutos previos a saber si van a ser padres o no, de una pareja con cuarenta y muchos…", explicó para la revista Teatros. Pero no es el único montaje en el que la hemos podido ver. Melani Olivares también participó en 'Juntos', 'Bajo terapia' o 'Los hilos de Vulcano'.

Melania Olivares, protagonista de 'Beguinas'

Sus problemas económicos

"Tengo los mejores amigos del mundo que trabajan, tienen dinero y me han podido ayudar. Yolanda Ramos, Carmen Machi, Willy Toledo... Me van a matar pero gracias a ellos he podido tirar". Así de sincera se mostró en 'Sábado Deluxe' en 2022, sincerándose sobre los problemas financieros que había atravesado durante la pandemia. "Rica no soy, pero estoy empezando a respirar. La cosa se está moviendo mucho. Los actores, como bien sabes, estamos en una situación jodida. Los teatros no están al 100%...".

Pero, por suerte, ha conseguido seguir adelante. La actriz está casada con el percusionista Gorka González, con el que tiene un hijo, Lucho. Además, tiene otra hija fruto de un matrimonio anterior, Manuela. Y en 2007 adoptó una niña etíope llamada Martina. "Cuando el teléfono no suena pues lo llevo regular porque tengo tres hijos y tengo que mantenerlos, ahora la situación es muy diferente", confesó a Jorge Javier Vázquez.

Melani Olivares, confirmada en el regreso de 'Aída', tampoco ha rehuido nunca hablar sobre la situación política en Cataluña. Siempre ha apostado por un referéndum que exprese el sentir de todos los catalanes. Pero no se considera a sí misma partidaria de la independencia, según reveló a The Objective. ''Fui independentista, pero se me fue en cuanto empecé a salir de Catalunya, que fue muy pronto, con casi 16 años'', aseguraba la catalana ante la atenta mirada del presentador. ''Empecé a viajar, empecé a darme cuenta, como ahora, que me sentía super catalana, pero cuando me decían España también, había algo de sangre".