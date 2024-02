Qué fue del reparto de la mítica ‘Cosas de casa’ con Steve Urkel, después de 25 años

Aunque actualmente nos centremos en series más de prestigio, dramas intensos y elevados presupuestos, hubo una época en la televisión en la que esta estaba dominada por sitcoms familiares. Hablamos de los años 80 y los años 90. Esa época dorada estaba repleta de historias con familias normales, con problemas normales, y generalmente con vecinos metomentodos. Ahí tenemos ‘Padres forzosos‘, ‘Cheers’, ‘Friends‘, ‘Sabrina, cosas de brujas‘ o ‘Cosas de casa’.

Esta última además marcó un antes y un después, porque los protagonistas eran una familia afroamericana al completo. Y salvo algunos shows como ‘La hora de Bill Cosby’, lo normal era que las sitcom estuvieran protagonizadas por un reparto en su mayoría blanco. Así que ‘Cosas de casa’ (‘Family Matters’ en su original) fue una serie de gran éxito. Ya no solo en Estados Unidos, sino en nuestro propio país, llegando de la mano de Antena 3. Estuvo en antena durante 9 temporadas y 217 episodios, y fue precursora de esa representación afroamericana tan desatendida en Estados Unidos. ‘El Príncipe de Bel-Air‘, por ejemplo, llegó justo un año después.

La familia Winslow nos acompañó muchas sobremesas. En el descanso del colegio, a la hora de comer, sabíamos que teníamos una cita con Steve Urkel y luego con ‘Los Simpson’. De hecho, sale mencionado en varios episodios de la serie, e incluso cuando la familia viaja a Londres, protagoniza una versión de ‘Othello’. Ha pasado mucho tiempo desde que terminó ‘Cosas de casa’, concretamente 25 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo para sus protagonistas? ¿Qué ha sido de ellos desde entonces?

Jaleel White (Steve Urkel en ‘Cosas de casa’)

Jaleel White, antes y ahora.

«Si me volvéis a ver hacer ese personaje de nuevo, pegadme un tiro en la cabeza y sacadme de la miseria». Esas fueron las palabras de Jaleel White poco después de terminar ‘Cosas de casa’. El papel de Steve Urkel le dio la fama, pero eso siempre es un arma de doble filo, por supuesto. Sobre todo cuando es un personaje tan marcado y tan reconocido en todo el mundo.

Le costó mucho quitarse la imagen de dicho vecino repelente, pero por suerte ha seguido trabajando, y mucho. No solo como actor de doblaje, dando voz al erizo azul Sonic en su serie de animación, sino que además ha participado en muchas series como ‘Vuelve Raven’ o el siguiente proyecto de Star Wars: ‘Skeleton Crew’, junto a Jude Law.

Reginald VelJohnson (Carl Winslow)

Reginald VelJohnson, antes y ahora.

¿Quién no conoce a Carl Winslow? Es decir, no solo se convirtió en el padre de todos, sino en la voz de la honradez, de la moralidad, y de la seguridad, ya que recordemos que interpretaba a un capitán de policía. Le habíamos visto ya en películas como ‘Los Cazafantasmas’, ‘Cocodrilo Dundee’, las dos primeras entregas de ‘Jungla de Cristal’ e, incluso, en una escena eliminada de ‘Vengadores: Endgame’. ¿Y sabéis a quién interpretaba? A un jefe de bomberos.

Además, desde el final de la serie de ‘Cosas de casa’, ha participado en un sinfín de proyectos. Desde la serie de animación ‘Invincible’ hasta ‘Monk, ‘Brooklyn Nine-Nine’ o ‘It’s always sunny in Philadelphia’.

Jo Marie Payton (Harriette Winslow)

Jo Marie Payton, antes y ahora.

Aunque la actriz comenzó su carrera a finales de los años 70, lo cierto es que Jo Marie Payton conoció la fama cuando dio vida a Harriette Winslow en la serie ‘Cosas de Casa’. Gracias a su popularidad, su carrera despegó y participó en series de todo tipo, como por ejemplo ‘Will&Grace’, ‘Moesha’ (junto a la que interpretó a su hija en la serie, Kellie Shanygne Williams) o dando voz a uno de los personajes de ‘La familia Proud’.

Darius McCrary (Eddie Winslow)

Darius McCrary, antes y ahora.

Darius McCrary daba vida al hijo mayor de los Winslow, algo alocado, que solo perseguía a chicas y no dejaba de tener malas notas en el colegio. Pero que iba aprendiendo según avanzaba la serie ser un buen hermano y un buen hijo. Aunque antes de ‘Cosas de casa’ no había participado en grandes proyectos, tras el final de la serie no ha parado de trabajar. ‘Amen’, ‘Freedom’, ‘Kingpin’, ‘Committed’, ‘Anger Management’, ‘The Leftovers’, ‘Star’, ‘Big Shots’, ‘The Breaks’, ‘Saw VI’… Además ha puesto voz al personaje de Jazz en la primera película de ‘Transformers’. Y no solo se ha especializado en su carrera de interpretación, sino que además tiene una carrera como rapero.

Kellie Shanygne Williams (Laura Winslow)

Kellie Shanygne Williams, antes y ahora.

La actriz que daba vida a la hija mayor de los Winslow era Kellie Sanygne Williams. E interpretaba el interés amoroso de Steve Urkel, el vecino metomentodo. Su relación con él mantuvo en vilo a los espectadores durante toda la serie, porque el público esperaba con ansias que ambos personajes acabaran juntos. Kellie Shanygne Williams, tras el final de ‘Cosas de casa’, poco a poco se fue retirando casi de la actuación.

Protagonizó series como ‘Moesha’ o ‘What about Joan?’, con Joan Cusack. Pero tras ellas, no se dejó ver en muchos más proyectos. Eso sí, quiso apostar por esos jóvenes con inquietudes creativas y decidió lanzar un proyecto artístico en la Howard University’s Children’s Theater, tratando de promocionarlos.

Jaimee Foxworth (Judy Winslow)

Jaime Foxxworth, antes y ahora.

La joven de la familia Winslow desapareció de la serie sin dar ningún tipo de explicación. A partir de la cuarta temporada, los patriarcas de la familia parecían tener solo dos hijos, y nunca se hizo ningún tipo de mención al personaje. La actriz poco a poco fue sumiéndose en un ciclo tortuoso que le llevó al ostracismo profesional. Problemas por violencia doméstica con el padre de su hijo, adicción a drogas y alcohol, además de su participación en varias películas de cine para adultos fueron los elementos que hicieron que Jaimee Foxworth dejara el mundo de la interpretación.

Rosetta LeNoire (Estelle Winslow)

Rosetta LeNoire, antes y ahora.

La más veterana del reparto de ‘Cosas de Casa’ era la actriz Rosetta LeNoire. Inició su carrera en cine y televisión a finales de los años 50, y aunque su gran papel fue el de Estelle Winslow en la serie, sí que se convirtió en una importante productora de Broadway durante gran parte de su carrera.

Su última actuación fue precisamente en ‘Cosas de Casa’, y falleció en 2002 a la edad de 90 años.

Telma Hopkins (Rachel Crawford)

Telma Hopkins, antes y ahora.

Telma Hopkins dio vida a Rachel Crawford, la tía enrollada y divertida de la familia. Hermana de Harriette, fue un personaje principal durante las primeras temporadas para luego convertirse en alguien mucho más secundario para luego desaparecer y solo volver en la última temporada como invitada especial. Pero no fue como el caso de Jaimee Foxworth, ya que en el caso de Telma Hopkins, abandonó la serie para protagonizar su propia sitcom, ‘Getting by’, aunque no acabó de tener el mismo éxito, siendo cancelada tras dos temporadas.

Actriz y cantante, uno de sus papeles más recordados es el de la saga de ciencia-ficción ‘Guardianes del futuro’, protagonizando la primera entrega junto a Helen Hunt. Actualmente sigue participando en tv-movies, y además en sendas asociaciones para ayudar a niños con VIH…

Shawn Harrison (Waldo Geraldo Faldo)

Shawn Harrison, antes y ahora.

‘Cosas de Casa’ tenía mucho humor gracias a Steve Urkel. Pero también gracias al ingenuo amigo de Eddie, Waldo. Interpretado por Shawn Harrison, su ingenuidad era parte del humor recurrente de la serie. Sus apariciones gustaban tanto a la audiencia que acabó por convertirse en uno de los personajes principales de la serie.

Antes de llegar a la serie, había participado en otras como ‘Canción triste de Hill Street‘, ‘Hill Street Blues’, ‘Punky Brewster’ o ‘La ley de los Ángeles’. Lo más reciente que ha hecho como actor ha sido un personaje episódico en la serie ‘Vuelve Raven’.