Qué fue de Daniel J. Travanti, el mítico capitán Furillo de ‘Canción triste de Hill Street’

Quizá la serie ‘Canción triste de Hill Street‘ no sea ahora tan famosa en España como lo fue en Estados Unidos. Pero si hay algo cierto, es que en el país norteamericano fue un auténtico éxito entre la crítica. De hecho, solo hay que echar un vistazo a sus continuos récords. Su primera temporada ganó 8 Premios Emmy (récord en una primera temporada solo igualado por ‘El Ala Oeste de La Casa Blanca’). Pero eso no es nada. En la gala del 82. la categoría de Mejor Actor Secundario solo tuvo nominados a actores de la serie, un hito que no ha vuelto a igualares. Y el protagonista, Daniel J. Travanti, que daba vida al Capitán Furillo, se llevó 2 Emmy y un Globo de Oro.

La propia serie, además, fue nominada a más de 98 Emmy ganando 26 de ellos, incluyendo cuatro a Mejor Serie de Drama cuatro años seguidos, además de 3 Globos de Oro. Así que, teniendo en cuenta la lista de premios, ‘Canción triste de Hill Street’ es historia de la televisión. La serie contaba las andanzas de los policías de una comisaría, y sus dramas amorosos y sociales tanto en la propia comisaría como en las distintas misiones. Entre ellos destacaba el capitán Furillo, interpretado por Travanti. Y sí, el personaje fue la base de otros protagonistas policiacos como ‘El Comisario‘, ‘Policías’ o la americana ‘The Wire’.

El alcoholismo, una parte fundamental en la vida de Daniel J. Travanti

El capitán Furillo mantenía la comisaría a raya, y se convirtió en un personaje muy querido por el público. En España hasta hicieron parodia Martes y Trece en un especial de Nochevieja. La actuación de Daniel J. Travanti siempre fue muy curda y el público general estaba poco acostumbrado a este tipo de historias y de personajes. Daniel J. Travanti, hasta su llegada a ‘Canción triste de Hill Street’, no había hecho gran cosa, más allá de papeles episódicos en series como ‘Hospital General’ o ‘La ley del revólver’. Pero su fichaje por la comisaría más famosa de la televisión le confirió un estatus de estrella.

No solo empezó a ser reconocido por los grandes premios, sino por el gran público, y el papel de Furillo fue el papel de su carrera. Tras su paso por la serie de la NBC, no consiguió replicar el mismo éxito, y volvió a centrarse en personajes episódicos y películas más pequeñas. Ha aparecido en series como ‘Anatomía de Grey‘, ‘Prison Break’ o ‘NCIS’.

Pero si hay algo que marcó al actor, y que además plasmó muy bien en pantalla, fue su continua lucha contra el alcoholismo. En varias entrevistas, Daniel J. Travanti siempre admitió estar en Alcohólicos Anónimos y tener graves problemas por su adicción al alcohol. Algo que se pudo notar también en ‘Canción triste de Hill Street’, ya que su personaje batallaba contra los mismos demonios.

«Siempre me quedaba bebiendo después de que todo el mundo se hubiera ido a casa. Cada noche, bebía hasta quedarme dormido. Para mí es difícil creer esto ahora, pero creía sinceramente, con cada fibra de mi ser, que no podría vivir sin beber, y que no volvería a dormir de nuevo», relató en la revista Alcoholism: The National Magazine.

Por suerte, entró en Alcohólicos Anónimos y consiguió superar su adicción a tiempo para dar vida al legendario capitán Furillo y convertirse en historia de la televisión. Actualmente, Daniel J. Travanti tiene 83 años y su último trabajo, un papel secundario en la serie ‘Chicago MED’.