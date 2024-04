«Cambio de canal»: Cancelan a Pablo Motos y ‘El Hormiguero’ por lo hecho contra Sánchez

‘El Hormiguero’ adelantó este lunes su mesa de actualidad política de forma excepcional para reaccionar a la gran noticia de la semana. Pablo Motos y sus colaboradores no dudaron en dictar sentencia a la decisión de Pedro Sánchez de continuar al frente del gobierno. Pero las redes sociales no tardaron en responder a la oleada de ataques por parte del programa de las hormigas.

Tras despedir a Rels B del plató, Pablo Motos orquestó de forma improvisada su mesa de actualidad habitual de los jueves capitaneada en esta ocasión por Rosa Belmonte, Juan del Val, Rubén Amón y María Dabán. Y es que, nada más comenzar, quedó claro que se trataba de un debate de pensamiento único.

«La película podría llamarse ridículo y peligroso», comenzó señalando Belmonte para iniciar la cruzada particular de ‘El Hormiguero’ contra Pedro Sánchez. Y es que la «regeneración democrática» que anunció el presidente este lunes ha dado mucho que especular en el programa de las hormigas, con algunos colaboradores rumoreando sobre el plan del ejecutivo para acabar con el espacio de Pablo Motos.

«No sé cuánto tiempo vamos a durar… te van a detener a ti, y por tanto a la cuadrilla. Y a las hormigas no te digo, os van a decapitar…», bromeó Rubén Amón mientras sus compañeros señalaban la cruzada de Sánchez contra todo medio no afín a su legislatura. Sin embargo, para muchos espectadores no fue plato de buen gusto la contundencia con la que Motos y sus colaboradores se despacharon contra el presidente del Gobierno.

Las redes sociales dictan sentencia a ‘El Hormiguero’

«Vaya tertulia política de mafiosos», escribió uno de los espectadores de ‘El Hormiguero’ sobre la atípica mesa de debate de este lunes. «Un poquito de imparcialidad no estaría mal en ese debate; parece que están en el bar, qué vergüenza ajena me están dando todos», sentenció otro detractor del programa en la red social ‘X’.

