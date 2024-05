El comunicado de la dirección de ‘Supervivientes’ ante la agresión de Arantxa a Ángel Cristo

La dirección de ‘Supervivientes’ se ha pronunciado de inmediato ante la explosiva revelación de Arantxa del Sol sobre lo que pasó en la lancha con Ángel Cristo cuando, supuestamente, no había cámaras. El robinsón lanzó la pelota a su tejado el pasado jueves durante la gala y la pregunta era obligada.

¿Qué pasó en esa lancha? Sandra Barneda le conminó a contarlo este domingo en ‘Conexión Honduras’ y compartirlo con unos espectadores ignorantes, que no tenían ni idea de ese polémico suceso. Lo que nadie esperaba es que se acabaría destapando una agresión física de la mujer de Finito de Córdoba hacia el hijo de Bárbara Rey.

«Lo que pasó en la lancha es que yo le insulté. Utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él. Le llamé ladilla, parásito. Le dije cosas fuertes, la verdad, después de recibir la información de lo que iba diciendo de mi y, en un momento dado, le di una colleja. Le dije ‘ya te vale, ya te vale’. Yo estaba súper enfadada y eso es todo», confesó Arantxa del Sol, colocando en una situación comprometida a ‘Supervivientes’, pues ese suceso quedó tapado y nunca trascendió.

«Te tengo que decir Arantxa que en ese episodio de la lancha en el que perdiste los papeles nada justifica que puedas dar una colleja a otro concursante o que hayas perdido los papeles. No lo justifica y tengo que decírtelo», le reprochó Sandra Barneda tras hacerse público el incidente con Ángel Cristo en la barca.

‘Supervivientes’: «Se preguntó a Ángel Cristo si se había sentido agredido y si quería tomar medidas y dijo que no«

Acto seguido, por pinganillo, Sandra Barneda fue recibiendo el pronunciamiento de la dirección de ‘Supervivientes’ y la comunicadora lo reprodujo en directo, aclarando por qué la organización no tomó medidas: «Es importante que recapitulemos el episodio que tú has contado. Has contado que en esa barca hubo una discusión y has dicho que le diste una colleja. Evidentemente, la organización tuvo en todo momento conciencia de todo lo ocurrido. En ese momento, no había cámaras, es cuando terminó una gala. La organización estuvo valorando absolutamente este episodio. Preguntó tanto a Ángel Cristo como a Arantxa del Sol, y se preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar medidas contra ella y él dijo que no«.

De este modo, ‘Supervivientes’ excusa por qué no trascendió ese contacto físico intolerable. «En ese episodio no hay cámaras, no hay testigos, estaban solo los dos. Cuando ocurrió, la organización preguntó a Ángel Cristo si se había sentido agredido y dijo que no, pero sí se produjo una situación complicada entre los dos», remató la presentadora por boca de la dirección del concurso.