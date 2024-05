Moisés Laguardia sorprende al confesar en qué se va gastar el bote de ‘Pasapalabra’

Moisés Laguardia y Óscar Díaz fueron los invitados estrella de este miércoles en ‘El Hormiguero’, poco antes de batirse en el gran duelo final de ‘Pasapalabra’. Finalmente, uno de los dos se hará con el codiciado bote de 1.816.000 euros, y el contable tiene muy claro desde hace tiempo en qué empleará el gran premio si se hace con la victoria.

Fueron muchos los momentos en los que Pablo Motos alucinó con Laguardia a lo largo de su visita a ‘El Hormiguero’. «¿Estuviste desde los 9 años hasta los 27 intentando ir a ‘Cifras y letras’?», preguntó completamente perplejo el presentador, que alucinó con la disciplina del adversario de Óscar Díaz.

Moisés Laguardia explicó entonces que su fijación por el concurso de Antena 3 se remonta a hace más de una década, durante la cual se ha estado preparando para hacerse con el bote. «Vas haciendo tu base de preguntas, y va creciendo de forma exponencial hasta que ya no cabe más», confesó entre risas el finalista, que se juega este miércoles el millonario bote.

Moisés Laguardia: «Me compraría…»

Y ya en uno de sus enfrentamientos contra Fer en ‘Pasapalabra’, el contable dejó claro en qué invertiría el dinero del premio. «Me compraría alguna propiedad y me gustaría irme a algún lado con playa para ponerme moreno. Además, me gustaría viajar a Estados Unidos y poder ver un partido de NHL», explicó en su momento Laguardia, al que sin embargo se le ha escapado un detalle muy importante.

Óscar Díaz y Moisés Laguardia en ‘Pasapalabra’

Cuando Motos preguntó a ambos si habían llegado a hacer los cálculos para evaluar si pueden vivir el resto de su vida sin trabajar, nada más que con lo que les queda del millonario bote (después de Hacienda), Moisés Laguardia confesó que ni lo había pensado. «Yo trabajo de contable en una empresa, así que yo digo que trabajo con números y me divierto con palabras», sentenció el concursante en otro momento de la noche, dejando clara su pasión.

Y es que, el contrincante de Óscar Díaz llegó a revelar que emplea «entre dos y tres horas entre semana» de preparación para el programa, y aseguró que lo había gestionado todo «de manera muy sana». Eso sí, cuando Motos le pidió un consejo para quién esté pensando en apuntarse al programa, Laguardia sorprendió con un inesperado apunte.

«Esto es televisión, no solo consiste en mostrar conocimientos, tienes que aportar algo más. Si no, al final se retransmitirían las oposiciones a registrador de la propiedad», señaló Moisés Laguardia entre risas del público. Ahora, solo queda esperar para averiguar cuál de los dos finalistas de ‘Pasapalabra’ se hace con el codiciado bote millonario durante la entrega especial del programa.