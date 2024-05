Aitana se pronuncia sin dobleces en ‘El Hormiguero’ respecto a la polémica por sus bailes

Aitana aprovechó su visita de este martes a ‘El Hormiguero’ para mandar un contundente mensaje a sus detractores. Pablo Motos recordó todo el revuelo que se formó por uno de sus bailes hace unos meses y la catalana decidió pronunciarse como nunca antes. Así, la intérprete terminó sincerándose sobre cómo sobrellevó las críticas y dejó claro lo que piensa de quienes la señalan.

Motos recuperó en mitad de la entrevista numerosos titulares sobre el baile de Aitana durante la interpretación de ‘Mi amor’ en su gira. «Polémica en las redes por el baile sexual de Aitana», recordó el presentador mientras la cantante se quedaba sorprendida. «Son un montón eh, no pensaba que eran tantos», señaló la intérprete.

Aitana sobre su polémica: «Que cada uno piense lo que quiera»

«No los había leído», confesó entonces Aitana antes de explicar cómo se enteró de toda la polémica. «Mi madre me llamó y me preguntó si estaba bien. Me dijo, ‘es que estoy viendo la tele y no paran de salir cosas de tu baile’. Y yo dije… ¿Qué baile?», señaló la ex concursante de ‘Operación Triunfo’, que en un primer momento no entendió para nada el revuelo formado.

Pablo Motos y Aitana en ‘El Hormiguero’

Sobre el «alto contenido sexual» que muchos clamaron en su momento, la intérprete de ‘Las babys’ quiso pronunciarse alto y claro. «Es una canción que habla de sexo, para empezar. Yo tengo canciones que hablan de todo, de amor, de desamor, canciones que se las puedo hacer a Los Lunnis si quieren», bromeó la invitada de Pablo Motos entre risas espontáneas.

«Más que de sexo, de la sensualidad de la mujer. Ni siquiera es tan explícito, no sé… La gente sabía que la canción era así. No puedo hacer un baile… como más…», intentó explicar Aitana mientras imitaba una coreografía infantil que terminó desatando las risas en plató. «En otras canciones si que hago un baile así, y no pasa nada», espetó la cantante.

Aún así, dejó claro que no se arrepiente y que el resultado final que se vio en el escenario fue fruto de un gran momento profesional. «El movimiento del culo no lo iba a hacer, lo iban a hacer mis bailarines. Pero cuando vi que me salía dije ‘¡Lo voy a hacer!'», confesó la catalana. Que además insistió en que los niños que la ven «no se van ahí» cuando ven el baile, refiriéndose al contenido supuestamente sexual.

«Cada uno que piense lo que quiera», terminó sentenciando Aitana después de explicar que, el polémico baile arrasó en todas las fiestas de su familia durante las pasadas navidades. La invitada aseguró que se pasó todas las fiestas intentando imitarlo junto a sus primas y sus familiares intentando ver a quién le salía mejor. «No lo hago porque… no me tientes», advirtió Motos, que casi se anima a intentar recrear el baile en el plató de ‘El Hormiguero’.