El sonoro dardo de Pablo Motos a RTVE en ‘El hormiguero’ tras el fiasco de Nebulossa en Eurovisión

Como no podía ser de otra forma, ‘El Hormiguero’ dedicó parte de su tertulia de actualidad a abordar los aspectos más destacados de la final de Eurovisión 2024. Y, una vez más, Pablo Motos y Juan del Val demostraron no tener pelos en la lengua a la hora de analizar la actuación de Nebulossa.

El programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos reunió a Rubén Amón, María Dabán, Rosa Belmonte y Juan del Val para comentar todo cuanto pasó en Malmö (Suecia), el pasado sábado 11 de mayo. Amón reconoció ser «muy poco fan de Eurovisión», aunque sí que confesó su sorpresa porque «el ganador sea de Suiza. En unas circunstancias geopolíticas como esta, que gane un país neutral, me parece un rollo». Además, se refirió a la identidad de género de Nemo, añadiendo que «no es que el ganador sea no binario, sino que Suiza es no binario en sí mismo».

Los colaboradores también recordaron que 15 países, entre los que se encontraba España, otorgaron la máxima puntuación del televoto a Israel. Una circunstancia que dejó descolocado a Juan del Val, ya que el público presente en el Malmö Arena no dejó de abuchear a la representante israelí, mientras que el televoto le mostró todo su apoyo. En opinión de Rosa Belmonte, «hay un muro y la gente que está al otro lado votan a Israel».

Pablo Motos lanza un recado a RTVE por Nebulossa

Por su parte Juan del Val reconoció que Eurovisión le da «exactamente igual», y que es «incapaz de verlo». Pese a esto, sí que lamentó el fiasco de Nebulossa en las puntuaciones: «Me parece una injusticia lo que se ha hecho con España. A mí me encanta esa canción». Aunque se desconoce si lo decía de forma irónica o no, puesto que, entre risas, alegó que ‘Zorra’ es «un temazo» para bailar de fiesta.

Acto seguido, el escritor no se mordió la lengua a la hora de criticar a los representantes españoles, especialmente a la vocalista, Mery Bass, de la que dijo: «La chica no canta ni baila bien». Tras lo cual Pablo Motos lanzó una pregunta que sonó a dardo hacia RTVE: «¿Para el año que viene podríamos esforzarnos un poco?«. Ante esto, el resto de colaboradores le recordaron que hace dos años Chanel estuvo a punto de ganar Eurovisión con su numerazo de ‘Slomo’.