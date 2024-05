Ana Rosa verbaliza alto este incuestionable recado contra Nebulossa tras su hundimiento

Este lunes, ‘TardeAR’ ha arrancado hablando de lo que pasó en Eurovisión 2024 el pasado sábado con la polémica por Israel, la victoria de Suiza y el 22º puesto de Nebulossa con ‘Zorra’. Algo sobre lo que Ana Rosa Quintana se ha pronunciado junto al resto de sus colaboradores de la tertulia VIP.

Tras ver el vídeo en el que se escuchaba a todo el estadio del Malmö Arena coreando el ‘Zorra’ de Nebulossa, Ana Rosa Quintana no se ha contenido al soltar un dardazo. «Toda Europa estaba cantando este himno pero luego no la votaron«, aseveraba la presentadora haciendo así alusión a algo incuestionable, los pírricos 11 votos que recibió España del televoto.

Después era Alaska la que tomaba la palabra para decir que a ella le sorprendió el escaso televoto que recibió Nebulossa. «Es una gran canción eurovisiva para los fans eurovisivos como yo que nos gusta esa Eurovisión pop y bailable y a mí me sorprendió el voto del público porque ver todo el estadio coreando, llevar las semifinales coreando y que luego el público no lo votara me sorprendió», destacaba la cantante.

Ana Rosa Quintana deja claro lo que piensa de ‘Zorra’

«Zorra es una canción muy pegadiza, que está muy bien, que nos gusta mucho para la canción del verano pero no para ir a Eurovisión«, soltaba entonces Ana Rosa Quintana. «Es una canción pop que no tiene ninguna aspiración para ganar un Grammy ni nada», le replicaba Alaska. «Pero ni la apuesta en escena ni nada, en Eurovisión hemos dado un salto tecnológico», sentenciaba la presentadora.

Después, Ana Rosa Quintana insistía en que «Zorra» se va a escuchar todo el verano. «Es canción de chiringuito», aseveraba. «Es la canción de Eurovisión que todos vamos a recordar. La de Nemo que es una gran canción, con una gran interpretación y una gran puesta en escena no va a sonar en las fiestas de Eurovisión», añadía Alaska.

Finalmente, Ana Rosa enviaba un recado hacia Petra Mede, la presentadora de Eurovisión. «Dijo la comentarista que ‘Zorra’ como todas, y yo no. Como música me parece bien, pero zorra no», añadía la presentadora.