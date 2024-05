Óscar Díaz anuncia en qué se gastará el dinero si gana el bote de ‘Pasapalabra’

Óscar Díaz y Moisés Laguardia cambiaron de plató este miércoles para visitar ‘El Hormiguero’ antes de su duelo final. Uno de los dos concursantes de ‘Pasapalabra’ se hará finalmente con el bote de 1.826.000 euros acumulado rosco tras rosco. El traductor, que tiene muy claro lo que hará con el dinero si se hace con la victoria, despejó la duda de si es posible vivir únicamente del dinero que se gana de este tipo de concursos.

El madrileño confesó nada más llegar a ‘El Hormiguero’ que, pese a su completo por concursos de televisión, se puso algo tarde con el formato presentado por Roberto Leal. «He tenido que dedicarle más tiempo, pero es como una oposición, si lo llevas con salud…», comenzó explicando el jefe de prensa, que guarda una experiencia muy distinta al de su contrincante.

Moisés Laguardia dejó perplejo a Pablo Motos cuando reveló que estuvo más de 10 años preparándose para concursar en ‘Pasapalabra’. «Empecé a verlo en 2013 y dije ‘tengo que ir apuntándome las que no me sé'», recordó el aspirante a llevarse el bote final. Y aunque Motos insistió en la astronómica cantidad del premio final que ambos se disputarán este miércoles en prime time, Óscar Díaz confesó que no es del todo realista vivir de lo que se gana en los concursos.

Óscar Díaz sobre su dinero en televisión: «Considero que me ha ido bien»

Cuando el presentador de ‘El Hormiguero’ lanzó esta cuestión en la mesa, un ‘No’ unísono resonó por parte de los dos concursantes, pero fue Díaz quien quiso hablar desde su experiencia. «Considero que me ha ido bien, he estado en algún que otro concurso a lo largo de los años», rememoró el posible ganador de ‘Pasapalabra’, que antes de probar suerte en el rosco se recorrió algunos otros formatos.

Óscar Díaz y Moisés Laguardia en ‘El Hormiguero’

‘¡Boom!’ o ‘Saber y ganar’ son algunos de los concursos en los que Óscar Díaz ya amplió un poco más su fortuna antes de acumular el bote millonario que atesora ‘Pasapalabra’, pero según él, nada es lo que parece. «Si divido la cantidad de dinero que he ganado a lo mejor me sale una cantidad que, después de Hacienda, son 15.000 o 20.000 euros al año», explicó el concursante antes de justificarse.

«Es cierto que te permite tener un sobresueldo para tener algún gasto adicional durante algún tiempo… pero no vives de ello ni mucho menos», sentenció el finalista, que reveló ya en su primer programa en el concurso de Antena 3 en qué iba a empeñar el dinero del gran premio. «Hay cosas prosaicas que atender como letras, pisos y tal», comenzó explicando Díaz.

«Pero, sobre todo, tiempo y seguridad, que la gente que tenga cerca, como mis hermanas, mi madre, la gente más cercana, tenga ese punto de seguridad que a veces este tiempo nos niega. Con eso me conformo», aseguró Oscar Díaz durante sus primeros minutos en ‘Pasapalabra’. Aún así, habrá que esperar hasta la gran final para conocer quién de los dos se llevará finalmente el disputado bote de 1.816.000 euros.