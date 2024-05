Sofía Suescun traspasa una línea roja en ‘Supervivientes’ y la dirección procede a actuar

Sofía Suescun fue la gran estrella de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ otorgando al programa uno de sus mejores datos de audiencia en martes con un enorme 18% de cuota de pantalla. Su regreso a Telecinco tras años vetada era especialmente anhelado.

La gala estuvo marcada por varios momentos memorables. Desde el inicio con ella subida sobre la noria infernal, que puso los pelos de punta a los espectadores, hasta el momento en el que fue confirmada como concursante de la edición ‘All Stars’ que Mediaset prepara para este verano; pasando por el instante en el que se batió en un duelo de récord con Kiko Jiménez en la noria.

Y otro de los momentazos de la noche fue ver a Sofía Suescun en la Palapa seis años después de la edición de ‘Supervivientes’ que ganó. Desde el primer momento repartió estopa a los concursantes, fijando su atención en Gorka y mojándose sobre la polémica de los presuntos besos con Marieta fuera de cámaras.

Al ser preguntada por Carlos Sobera, la influencer no defraudó. «Kiko desenmascaró a Gorka en cuanto al tema con Marieta. Puede ser que en algún momento hubiera tonteo y creo que reconocerlo a ti también te engrandecería», le espetó inicialmente.

«Porque diciéndolo ellos (Kiko y Marieta) y dejando tan claro que pasó algo, creo que te hace mucho más grande reconocerlo y no negarlo de esa manera, porque sabemos que es verdad y quedas como un mentiroso», prosiguió implacable Sofía Suescun.

«¿Lo sabes tú que es verdad, que has estado en tu casa todo este tiempo?», le replicó desafiante el vasco, que está verdaderamente hastiado de este entramado que destapó el propio Kiko Jiménez. «¿Has visto el beso?», le preguntó el robinsón. «No, pero yo he visto el programa y he visto a Marieta hablando, yo he visto a Marieta hablando. Esto es muy de personas infieles», soltó ella.

En ese momento, Sofía Suescun acababa de infringir las normas dando información del exterior confidencial, pues no podía decir que Marieta lo reconoció porque la dinámica de la Tribuna de Poseidón era secreta y no podía salir a la luz como así se aseguró y se selló el domingo.

Así, Carlos Sobera, por indicaciones de la dirección de ‘Supervivientes’, tuvo que frenarle abruptamente por sobrepasar los límites. «Cuidado, Sofía, cuidado. Estás pasando una línea roja. No puedes contar cosas de fuera. Lo que tú hayas visto o dejado de ver a ellos no les interesa ni les importa ni tienen por qué saberlo, cuidado eh», le cortó con seriedad y vehemencia el presentador. Una reprimenda en toda regla.

«Vale, de acuerdo, pero es verdad que todos los infieles tienen una coartada porque, si no, no existirían», remató Sofía Suescun para quedar con la última palabra, fiel a su estilo. Aunque lo realmente insólito fue el pronunciamiento de Sobera a continuación, tomando partido por Gorka de un modo pocas veces visto en un presentador: «Yo te creo, Gorka. A pies juntillas».