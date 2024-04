Pablo Motos cierra las puertas de ‘El Hormiguero’ a Pedro Sánchez: «Por aquí que no venga»

Pablo Motos no dudó en cambiar la estructura de ‘El Hormiguero’ este lunes para poder abrir fuego una vez más contra Pedro Sánchez. El presentador anunció nada más comenzar la emisión que, excepcionalmente, adelantaban la mesa de debate típica del jueves para discutir la decisión del presidente del Gobierno. Y desde el primer momento, el valenciano no ocultó sus intenciones.

Si bien en un primer momento Motos quiso dejar que fuesen sus compañeros de mesa quiénes cargasen al unísono contra Pedro Sánchez, a medida que avanzaba el debate comenzó a pronunciarse. «Es una persona enamorada, enamorada del poder. Ese es su amor absoluto», comenzó señalando Rubén Amón.

Tras varios minutos de especular sobre «la relación patológica» del presidente con el poder, Pablo Motos reveló su preocupación real. «Lo que me da miedo es cuál es la idea de país que tiene Pedro Sánchez. La idea es ‘voy a gobernar con los que están de acuerdo conmigo’. ¿Y a los otros qué? ¿Los eliminamos?», sentenció el presentador.

Pablo Motos, con miedo de ser «eliminado» por Pedro Sánchez

Fue cuando Rubén Amón sacó a relucir el plan de Sánchez de «revisar las tertulias» de los diferentes programas de televisión cuando Motos lanzó una advertencia directa hacia el presidente. «Pues por aquí que no venga», señaló el presentador, cerrándole las puertas de ‘El Hormiguero’.

Pablo Motos y sus colaboradores en ‘El Hormiguero’

«Lo que importará finalmente a cada uno será su ideología por encima del sentido común. La idea simple de ‘cualquier cosa menos Vox’ tiene más poder que todos los argumentos con sentido común que quieras discutir», aseguró Pablo Motos, que no fue el único en intentar denunciar los «peligros» de la regeneración democrática propuesta por el presidente este lunes.

«Creo que en su discurso hay cierta lógica. Es decir: yo soy el partido, yo soy el gobierno y yo soy la democracia, si tú me atacas a mi, atacas a todas esas cosas, por supuesto a la democracia y eres un antidemócrata», apuntó Juan del Val, muy crítico con la declaración institucional de este lunes. Pero otro miedo reinaba en la mesa de debate.

«No sé cuánto tiempo vamos a durar…», señaló Rubén Amón, que llegó a insinuar varias veces a lo largo de la emisión que Pedro Sánchez iba a acabar con el programa de Pablo Motos por no estar de acuerdo con sus ideas. «Te van a detener a ti, y por tanto a la cuadrilla y a las hormigas no te digo, os van a decapitar», bromeó el colaborador.

«Lo que hay al final en el ambiente es un enfrentamiento. Este país ha vivido muy bien con la gente pensando de forma distinta y respetándose, ahora parece que ya…», añadió el valenciano, decidido a continuar con su ojeriza contra el presidente.

«¿Estamos jugando con la democracia?

«Una democracia sin oposición no es democracia. Una democracia sin alternancia de poder no es democracia. Un partido no es democrático si no se somete a las críticas de los suyos y de los demás», insistió Motos antes de lanzar una pregunta que terminaría por revolucionar la mesa.

«Hasta ahora estábamos muy tranquilos con la democracia. La democracia es como el wifi, todo el mundo lo da por sentada, pero si se va el wifi, se va todo a la porra. ¿Estamos jugando con la democracia?», advirtió el presentador de ‘El Hormiguero’ para zanjar el debate.