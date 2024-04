Vicente Vallés vuelve a la carga con este discurso incendiario contra Pedro Sánchez en Antena 3

Este lunes 29 de abril había un interés mayúsculo en escuchar a Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno se retirara de la vida pública durante cinco días para reflexionar sobre si le merecía la pena seguir al frente del ejecutivo. Por eso, Antena 3 al igual que han hecho todas las cadenas han ofrecido una cobertura especial de la comparecencia del presidente. Lo ha hecho en una edición especial de ‘Espejo Público’ con Susanna Griso y con Vicente Vallés de tertuliano.

Así, el director y presentador de ‘Antena 3 Noticias 2’ se sentaba en la tertulia de ‘Espejo Público’ junto a Susanna Griso y algunos de sus habituales tertulianos como Francisco Marhuenda, Rubén Amón, Elisa Beni, Afra Blanco o Juan Soto Ivars, entre otros. Un especial que se ha alargado en duración sustituyendo así a ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’.

Y nada más escuchar el discurso de Pedro Sánchez en el que informaba que «he decidido seguir», Vicente Vallés era contundente con su visión de la comparecencia del Presidente del Gobierno. «Hemos venido de un fin de semana de culto a la personalidad del líder y después de esta decisión con la forma en la cual el Presidente la ha explicado y con eso del punto y aparte para que las cosas sean diferentes, a partir de ahora entramos en una fase que los argentinos conocen bien que es de kirchnerismo, que es el culto a la personalidad transformado en una movilización«, aseveraba.

«El presidente ha hablado textualmente que la mayoría social se movilice. Y vamos a tener un Gobierno con una base social movilizada para defender el sustento de ese Gobierno de coalición», proseguía destacando el presentador de ‘Antena 3 Noticias’.

«Es cierto que el Gobierno lleva siempre criticando a la oposición por no haber aceptado el resultado de las urnas, en alguna medida creo que el PSOE y Pedro Sánchez no han aceptado el resultado de las urnas porque el resultado de las urnas ha permitido tener una mayoría parlamentaria para elegir legítimamente al presidente del Gobierno pero también ha ofrecido la visibilidad de que el primer partido de la oposición en realidad fue el que ganó las elecciones y eso no creo que haya sido fácilmente asumido por el Presidente del Gobierno y su partido», recalcaba Vicente Vallés en ‘Espejo Público’. Para el presentador de ‘Antena 3 Noticias’, «ahora entramos en esa fase de cierto de kirchnerismo en la cual hay que movilizar a la sociedad para que defienda bajo cualquier circunstancia la sostenibilidad del Gobierno a largo plazo».

Vicente Vallés responde alto y claro a Pedro Sánchez

Después, Vallés no ha dudado en fijarse en un detalle que para él ha sido clave de todo lo que está sucediendo con Pedro Sánchez. «Hay un aspecto que me resulta interesante no solamente de la intervención de hoy sino también en la carta y en lo que ha pasado estos días que es una suerte de Adanismo, de esto solo me ha pasado a mí. Si uno echa la vista la vista atrás y algunos de los que estamos aquí tenemos una cierta edad para recordarlo e incluso lo hemos cubierto como periodistas, las últimas legislaturas de todos los presidentes han sido terribles, de todos, no hay ni una sola excepción de una última legislatura de un presidente que no haya sido terrible con un ambiente muy parecido al que estamos viviendo en esta que no necesariamente va a ser la última», se atrevía a señalar.

«Que las sesiones de control han sido terribles en muchas épocas de nuestra democracia con diferentes presidentes y diferentes líderes de oposición es indiscutible, no solo pasa ahora. Que ha habido discusiones sobre lo que hacían o dejaban de hacer las mujeres de los presidentes en España, en Reino Unido, en EEUU, el actual Joe Biden cuando llegó a la Casa Blanca se discutió si su mujer podía seguir dando clases como llevaba haciendo mucho tiempo. Esto de que solo le pasen las cosas al Presidente del Gobierno de España es una suerte de adanismo muy sorprendente y tendríamos que decirle ‘oiga que lo último que ha pasado en el último cuarto de hora no es lo único que le ha pasado a este país’. Llevamos viviendo cosas, mejores y peores, en diferentes etapas de nuestra historia con acontecimientos como por ejemplo rodear parlamentos o rodearse desde partidos políticos», le recordaba Vicente Vallés a Pedro Sánchez.

Finalmente, Vicente Vallés dejaba una última reflexión sobre lo que puede suponer todo este movimiento de Pedro Sánchez. «Es que esto pasa a dos semanas de las elecciones catalanas y a un mes poco más de las elecciones europeas. ¿Qué consecuencia? No digo que esté buscándolo el Presidente, no lo digo. ¿Pero qué consecuencia puede tener este discurso precisamente en el discurso más a la izquierda, en irse masivamente en eso que el presidente ha dicho la mayoría social debe movilizarse mostremos como se defiende la democracia?», preguntaba el presentador.