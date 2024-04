Motos le pregunta a Vicente Vallés por Pedro Sánchez y deja estos tres devastadores titulares

Vicente Vallés tenía muy claro nada más llegar a ‘El Hormiguero’ cuál iba a ser el tema estrella de su visita. El periodista visitó a Pablo Motos para analizar la actualidad informativa y reconoció que «la tarde se había complicado» por la carta de Pedro Sánchez, dejando caer su posible dimisión.

Pablo Motos no perdió el tiempo este miércoles, y nada más tener a Vallés en su mesa, procedió a leer el comunicado del presidente del Gobierno. «La realidad es que no suele ser habitual que un presidente haga esto», explicó el presentador de ‘Antena 3 Noticias’ después de que el presentador repasase las palabras del líder del PSOE en el programa.

Vicente Vallés, muy crítico con el inicio del comunicado de Sánchez, se quiso explicar en mayor profundidad. «No tanto que escriba una carta a los ciudadanos, sino que comunique a los ciudadanos que tiene que reflexionar y que dentro de unos días nos dirá cuál es el producto de esa reflexión», señaló el comunicador.

Vicente Vallés, sobre Pedro Sánchez: «No hay un caso parecido»

«Yo creo que no hay un caso parecido. He estado buscando esta tarde intentando recordar si alguno de nuestros presidentes anteriores ha hecho algo parecido y no lo recuerdo», aseguró el periodista, que continuó con su reprimenda al presidente del Gobierno, asegurando que ahora reina la incertidumbre política.

Pablo Motos y Vicente Vallés en ‘El Hormiguero’

«Creo que estamos ahora mismo hasta el lunes en una situación de país políticamente en el limbo, con un presidente que no sabe si después del lunes va a seguir siéndolo. Y no solo no lo sabe sino que nos dice a nosotros que no lo sabe… Esto es una novedad», comentó con sorna Vicente Vallés. Y es que, el periodista tiró de archivo histórico para criticar la táctica del socialista.

«Por ejemplo, Adolfo Suárez un día se puso delante de una cámara y anunció que presentaba su dimisión, pero cinco días antes no dijo que estaba pensando en dimitir…», insistió el periodista, muy crítico con la decisión in extremis del ejecutivo. Fue entonces cuando Pablo Motos quiso conocer la premonición de Vallés sobre la decisión del próximo lunes, pero el presentador le paró los pies.

«No pienso decir nada sobre esto», sentenció el presentador de ‘Antena 3 Noticias’ desatando las risas en plató. Sin embargo, ante la insistencia del presentador de ‘El Hormiguero’, Vicente Vallés no dudó en explicar los posibles escenarios que se abren con la posible dimisión de Pedro Sánchez.

Vallés señala las posibles intenciones reales de Sánchez

«Quién sabe si convocará elecciones», comenzó señalando Vallés. «Si se va no necesariamente tendría que convocar elecciones, puede irse y presentar a otro socialista a una investidura en el congreso», señaló el periodista, que aseguró muy firme que ahora mismo «estamos en el limbo». Y aunque no se atrevió a lanzar una teoría sobre lo que pasará, dejó muy claro lo que había conseguido con la publicación de la carta.

«A estas horas se está hablando más de la carta del presidente que de su esposa«, señaló Vicente Vallés, que aseguró que intencionadamente o no, el socialista había conseguido varios efectos con su comunicado. «También un cierre de filas en torno al presidente por parte de los suyos que han salido a las redes a lanzar mensajes de apoyo y el rechazo a la oposición, a la que culpa de que el asunto haya llegado a los tribunales», añadió el periodista.

Y es que, el presentador de ‘Antena 3 Noticias’ dejó claro en su análisis sobre Sánchez, que el presidente es uno entre un millón. «Tiene una característica que no ha tenido ningún presidente anterior, por algún motivo siempre ha conseguido ser el primero en hacer algo que nadie había hecho antes», comenzó apuntando el comunicador.

Después de enumerar algunos de los logros de Sánchez como «ser presidente siendo minoritario su partido en el Congreso», Vicente Vallés quiso poner la guinda al pastel volviendo al tema estrella. «Ahora es el primer presidente que publica una carta diciendo que está pensando algo que nos comunicará el próximo lunes. A partir del lunes no sé qué veremos, pero seguro que será primerizo en algo», bromeó el presentador.