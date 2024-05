La llamativa reacción de Nebulossa a la tremenda crítica de Manu Tenorio contra ‘Zorra’

Este miércoles 1 de mayo, Nebulossa ponía rumbo a Malmö junto a toda la delegación española de Eurovisión antes de subirse por primera vez al escenario del Malmö Arena para hacer su primer ensayo este jueves. Y antes de coger el avión, nuestros representantes no dudaron en responder a las últimas críticas recibidas por algunos artistas como Paloma San Basilio y Manu Tenorio.

Cabe recordar que la artista que ya nos representó en Eurovisión hace 40 años se mostró muy crítica con la propuesta de Nebulossa en unas declaraciones recientes. «La palabra zorra es una palabra muy peyorativa, tremendamente dura y crítica. A mí me parece que tampoco… A la gente que ha tenido que sufrir en sus carnes el apelativo y el adjetivo cruelmente no creo que les haga mucha ilusión que haya una palabra que de pronto se convierta en algo trivial», destacaba San Basilio.

Por su parte, Manu Tenorio que ya fue crítico con la canción de Nebulossa en sus redes sociales tras la victoria del dúo alicantino, recientemente el ex-concursante de ‘OT 1’ cargaba duramente contra Mery, la cantante. «En un equipo de fútbol tú no puedes tener a futbolistas que no corran. Tú en el festival no puedes llevar a gente que desafina y eso no es una cuestión de gustos«, soltaba sin pudor el andaluz.

Unas críticas sobre las que Europa Press no ha dudado en preguntar a Mery Bas y Mark Dasousa, los miembros de Nebulossa justo antes de coger el vuelo hacia Suecia. «Yo entiendo que haya diversidad de opiniones y es respetable. Cada uno tiene la libre opinión de opinar lo que quiera, nosotros estamos al margen«, aseveraba la cantante.

Pero además, Nebulossa no ha dudado en decir que ellos con lo que se quedan es con el apoyo que están recibiendo desde que ganaron el Benidorm Fest. «Hay mucha gente que nos apoya y nos tenemos que quedar con eso», recalca Mery Bas.

La agenda de Nebulossa en Malmö

Desde hoy y hasta el sábado 11 de mayo, cuando se celebre la Gran Final de Eurovisión 2024, Nebulossa tiene por delante una agenda apretada. Un frenético no parar de entrevistas, ensayos, pruebas, entreno, directos… «Se nos viene lo que diariamente venimos haciendo desde febrero: gimnasio, ducha, desayuno, ensayos, vocal coach, entrevistas…”, asevera Mery entre risas.

La primera gran cita será este jueves 2 de mayo, cuando España realice su primer ensayo sobre el imponente escenario de Eurovisión 2024. Lo hará junto al país anfritión, Suecia, y el resto de países del Big Five (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido). El dúo alicantino dispondrá de 30 minutos para pulir y perfilar su actuación al máximo, tras las primeras pruebas con los «stand-in» que recibió el equipo la semana pasada.