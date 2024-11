Manu Tenorio reaparece así en 'TardeAR' tras su polémica y habla del alto precio pagado

Después de que se viera envuelto en una polémica tras denunciar a los inquilinos de su casa en Sanlúcar de Barrameda de ser unos inquiokupas, Manu Tenorio ha reaparecido este martes en la tertulia VIP de 'TardeAR' para aclarar como está la situación.

"¿Cómo estás?", le preguntaba Ana Rosa Quintana. "Hombre, a tu lado me siento seguro", decía entre risas Manu Tenorio. "Pero lo has pasado regular", le decía la presentadora. "Bueno, lo estoy pasando regular, lo que pasa es que me tengo que reír por no llorar y porque el último mensaje que me ha puesto mi mujer ha sido tú piensa que tu mujer y tu hijo te están viendo por la tele, así que me tengo que reír porque si tengo a ellos dos soy feliz", aseveraba el cantante.

Tras ello, Ana Rosa le cuestionaba por el asunto de los okupas. "Bueno hay gente que dice que no son okupas", destacaba la presentadora de 'TardeAR'. "Eso sigue igual, bueno los pueden bautizar como les de la gana, los hechos son los hechos", defendía Manu Tenorio. "Son inquilinos morosos", se escuchaba decir a Sheila Casas que como abogada tiene experiencia con este tipo de casos.

"Son inquiokupas porque fueron inquilinos con contrato, se les notificó que devolvieran el inmueble porque tenían una deuda de 10.000 euros, se les ha enviado burofax por activa y por pasiva y a día de hoy seguimos en las mismas circunstancias. Se ha judicializado y se ha contrastado por otros programas que estos inquiokupas trabajan, no es que sean vulnerables", explicaba Manu Tenorio.

Manu Tenorio habla del precio pagado a nivel profesional

Después, Ana Rosa Quintana ha querido saber si todo este asunto le ha perjudicado a nivel profesional. "Es un tema bastante delicado. Me ha denostado, me ha causado con el tema profesional. Yo mañana tengo una presentación en el Teatro Kapital, tenemos el aforo lleno pero yo soy un artista independiente. Yo tengo una serie de gastos que afrontar y entonces busco patrocinadores y uno de ellos me ha dicho que lo quitara del photocall por la reputación digital y yo qué reputación digital tengo", relataba el ex-concursante de 'OT 1'.

"¿Cuánta pasta te adeudan hasta el momento?", se interesaba Ana Rosa. "Yo es que al final va en torno a los 10.000 y pico euros, pero ya no es el dinero. Yo quiero disfrutar de mi casa, en esa casa murió mi abuela. Yo con el primer dinero que gané le compré esa casa a mi madre, allí vivió mi abuela hasta que murió en una de esas habitaciones. Tiene una relevancia emocional enorme para mí", manifestaba.

Asimismo, Manu Tenorio contestaba a todos los que le dicen que llame a Desokupa. "Yo no tengo que llamar a nadie tío, la ley tiene que funcionar de manera efectiva, yo solo pido que se aplique la cordura y la sensatez. Si esta familia me dice yo no te puedo pagar, pero te voy a dar 1.000 euros y espérate a que me ponga al día, ¿tú te crees que yo podría echar a esa familia de allí? yo sería incapaz de echarles. Hay dos tipos de personas: las que hacen el mal y las que hacemos el bien y los que hacemos el bien no negociamos con hacer el mal", sentenciaba el cantante.