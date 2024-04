Manu Tenorio se opone firmemente a ‘Zorra’ de Nebulossa y su argumento prende gran polémica

A falta de dos semanas para que Nebulossa se suba al escenario de Malmö (Suecia) y haga vibrar a toda Europa con su tema ‘Zorra’ en la gran final de Eurovisión 2024, la letra de la canción sigue trayendo cola. El último en dar sus opinión al respecto ha sido Manu Tenorio quien ha vuelto a cargar contra el tema, asegurando que no ve la actuación apta para menores.

Después de que Nebulossa se alzara con la victoria en el Benidorm Fest 2024, el cantante sevillano ya criticó duramente el tema ganador. «‘Zorra’: cuando ya en este caos social en el que vivimos, toca techo cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza…», escribió en su perfil de X.

Ahora, a escasos días de la final de Eurovisión, Manu Tenorio ha concedido unas declaraciones a Europa Press en las que ha ido mucho más allá. «Es que la verdad es que me parece una canción que, evidentemente, si es reivindicativa me parece muy bien, pero que vaya a un festival de la canción de autor… Ese festival también lo ven muchos niños», ha asegurado.

Manu Tenorio no dejará a su hijo ver Eurovisión

De hecho, ha dejado claro que «mi hijo no va a ver el festival este año». «Porque no me parece, ni mucho menos. Y la verdad es que, de verdad, con todo mi respeto, pero en un equipo de fútbol tú no puedes tener a futbolistas que no corran», ha añadido, dejando entrever que Mary Bass, la vocalista de Nebulossa no está capacitada para representarnos en el Festival.

«Entonces, tú en un festival de la canción no puedes llevar a gente que desafina. Y eso no es cuestión de gusto. Yo soy más del estilo de una Pastora Soler. Es mi gusto y los gustos son como las narices, cada uno tenemos la nuestra», ha sentenciado Manu Tenorio.

Manu Tenorio arremete contra la canción de 'Zorra' para Eurovisión: "Ese festival lo ven muchos niños. Mi hijo no va a ver el festival este año ni mucho menos porque no me parece" https://t.co/N2ABZBUJuf pic.twitter.com/8O9H7CNuRL — Europa Press (@europapress) April 27, 2024

Aluvión de críticas al cantante por sus palabras sobre Nebulossa

En cuestión de minutos a Manu Tenorio le han llovido las críticas en las redes sociales. Los usuarios de X han cargado contra él tachándole de «casposo» y de «resentido», entre otras lindezas.

El problema es de base: no hace falta preguntar a este señor por 'Zorra'.

Es que la opinión de Manu Tenorio, como él en sí mismo, no es relevante. No tiene interés. ¿Para qué se le pregunta por 'Zorra' exactamente? https://t.co/FPauSZM5M9 — 𝗼𝗱𝗶 𝗼'𝗺𝗮𝗹𝗹𝗲𝘆 ツ (@odiomalley) April 27, 2024

estoy SEGURO q el padre coraje manu tenorio NUNCA ha llamado zorra a ninguna mujer delante de su hijo

pic.twitter.com/GDSvlQYZLW — Luis🦎 (@luisborras_) April 27, 2024

para los futuros triunfitos: no os preocupeis por si sois imbeciles porque nunca lo hareis peor que manu tenorio https://t.co/wmSgPqQEe5 — helio (@helioroque_) April 27, 2024

Muy bien Manu Tenorio, solo falta que alguien recuerde quien coño eres https://t.co/T7cJzIHTbR — Albista Bozzo de Laura Matamoros (@Comentotele5_) April 27, 2024

¿Pero a quién le importa la opinión de Manu Tenorio en 2024? ¿Quién es ese señor? — 🔻🏳️‍🌈🦋terelucam (@c0cagamarra) April 27, 2024

Manu Tenorio, un señoro con una 'reconocidísima' carrera musical, adoctrinando a su hijo desde pequeño con argumentos falaces y censores. Muy libertad y mucha libertad, claro que sí. https://t.co/3JY9PZ4wRV — Miss Kokoro (@KokoroMiss) April 27, 2024

Manu Tenorio buscando su minuto de fama https://t.co/BjSpITDcIH — Alba Medina (@Srtacotilleo) April 27, 2024

Que disgusto que el hijo de Manu Tenorio no vea el festival de eurovision este año la verdad. https://t.co/20TwNxESTZ — IKO (@Iko1986) April 28, 2024

Manu Tenorio es un pobre hombre resentido al que se le diluye un éxito efímero, y que no tiene otra forma de salir en los medios que siendo un mezquino. https://t.co/ps4ACOFnjV — Víctor Javier 🇺🇦 🏳️‍🌈 🇵🇱🇪🇸🇪🇺 (@victorjavier) April 28, 2024

es muy diferente opinar que Zorra te parece una horterada y que los señores del tanga sobran (lo q yo opino) a ser un pollavieja y pensar q esa canción hiere algún tipo de sensibilidad (lo q opina el pollavieja de manu tenorio) https://t.co/7wR0EZfcnc — st. Apolo ➶ 🇬🇷 (@apolododici) April 28, 2024

Ya está Manuel Ángel Vergara Tenorio cargando contra @Nebulossa_of y su canción: de verdad @manutenorio: haz una reflexión: ¿cómo te gustaría que te recordasen?. Ejemplo de derecha casposa= Manuel Ángel Vergara Tenorio ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/u4qwVAEBcz — Jorge G.H. (@salmantino42_) April 27, 2024