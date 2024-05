Telecinco levanta el veto a Kiko Matamoros con esta inesperada oferta y su respuesta es firme

Kiko Matamoros ha revolucionado la rueda de prensa de ‘Ni que fuéramos Sálvame’ este lunes al revelar sus últimas conversaciones con Telecinco. En plena cruzada contra Mediaset antes de arrancar el nuevo formato, el tertuliano reveló la inesperada oferta que ha recibido por parte de la cadena y su determinación al respecto.

Hace una semana, el antiguo colaborador de ‘Sálvame’ ya dejó clara su amenaza al grupo de Fuencarral de cara al inicio del nuevo programa junto a sus compañeros en ‘Quickie’. «No me voy a callar nada», advirtió de forma desafiante a su antigua cadena, y parece que Telecinco ha escuchado.

Kiko Matamoros cierra las puertas a Telecinco: «No voy a ir»

Kiko Matamoros desató su ira contra el grupo de Fuencarral por el veto interpuesto por la cadena que le prohibía acudir a ‘Supervivientes’ para apoyar a Laura Matamoros, pero la cosa habría cambiado. «A mi me han invitado hace dos días a ir a recibir a mi hija al plató de ‘Supervivientes’, pero no voy a ir», reveló el tertuliano durante la rueda de prensa.

Parece que ante las amenazas del padre de la superviviente, el programa y Telecinco han decidido dar luz verde al regreso de Matamoros a los programas del grupo, pero él no está dispuesto. «Supongo que si es una causa justificada a nadie le van a prohibir pisar esas instalaciones. No voy porque no voy a contribuir a alimentar esa historia», confesó el televisivo.

Y es que, Kiko Matamoros terminó pronunciándose sobre «la prohibición» de los miembros del antiguo ‘Sálvame’ en las instalaciones de Mediaset por una anécdota que sus compañeros recordaron durante la presentación del nuevo formato. Al parecer, Lydia Lozano se encontraba grabando un vídeo promocional para ‘Ni que fuéramos Sálvame’ en las inmediaciones del grupo cuando la expulsaron.

Sin embargo, la colaboradora de ‘Mañaneros’ quiso desmentir que fuese invitada a abandonar el recinto en ningún momento. Lozano explicó que no llegó a bajarse del autobús, pero un miembro de seguridad de los estudios de Mediaset alertó sobre su presencia en los alrededores. Aún así, habrá que esperar para conocer todo lo que los antiguos reyes de las tardes en Telecinco tienen que contar en su regreso a partir del 15 de mayo en ‘Quickie’.