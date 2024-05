Pilar Vidal vincula a Pedro Sánchez con el puesto de Nebulossa y la censuran en ‘La Roca’

Este domingo, ‘La Roca’ ha querido analizar lo sucedido durante la gran final de Eurovisión 2024. Después de que Juan del Val cargara duramente contra Nebulossa y el 22º puesto conseguido por el dúo alicantino; el espacio de Nuria Roca debatía toda la polémica generada por la participación de Israel. Y la última en pronunciarse al respecto ha sido Pilar Vidal.

Así, la colaboradora de ‘La Roca’ no se ha contenido en opinar sobre la mala posición de España en pleno debate sobre la presencia de Israel. «Podemos indignarnos mucho porque se le haya permitido a Israel participar en un festival musical, pero si nos indignamos por esto nos tenemos que indignar por lo verdaderamente importante, que es que los Estados no reaccionan ante esta barbaridad. Luego que me indigne o no porque Israel esté en un festival de música es simbólico», destacaba Juan del Val al respecto.

Era entonces cuando Pilar Vidal tomaba la palabra y decía «o nos podemos indignar porque quedamos fatal siempre». «No quiero culpar a Nebulossa pero yo me lo haría mirar y preguntarnos hasta qué punto nos compensa siempre estar en la cola y participar en un concurso que está claro que no tenemos nada que hacer», soltaba la colaboradora.

Pilar Vidal descoloca a sus compañeros: «¿Pero qué tiene que ver Pedro Sánchez?»

Pero era justo después cuando Pilar Vidal causaba estupor a sus compañeros por vincular esto a Pedro Sánchez. «Políticamente yo pensaba que Pedro Sánchez que es mago y que hace magia iba…«, aseveraba la colaboradora. «Pero es que Pedro Sánchez no decide si España va a Eurovisión o no», le replicaba Sara Ramos.

«¿Pero cómo has metido a Pedro Sánchez en una cosa que no tiene nada que ver?», le preguntaba Berni Barrachina completamente descolocado. «Tiene cero que ver en esto porque el Gobierno no decide quién va a Eurovisión», insistía Sara Ramos sin entender nada.

«Pero el Gobierno presume con tener buenas relaciones con Úrsula Von der Leyen y esto que es un festival europeo podría haber hablado con ella para no quedar tan mal», se justificaba Pilar con una sonrisa en la boca.