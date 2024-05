Alejandra Rubio desmonta el pacto detrás de lo visto con Carlo Costanzia en ‘De Viernes’

El pasado viernes, Carlo Costanzia fue el gran protagonista de ‘De Viernes’. El hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia volvía al programa de Telecinco para hablar de su relación con Alejandra Rubio, contestar a las críticas recibidas por Alessandro Lequio y aclarar la polémica en la que se han visto envueltos sus hermanos tras ser detenidos por intento de asesinato en Italia.

Pero lo que no estaba anunciado era que Alejandra Rubio iba a participar en la entrevista. Y es que la colaboradora de ‘Así es la vida’ aparecía en el plató de ‘De Viernes’ para sorprender a su novio justo antes de la despedida. Eso sí, los dos se negaron a darse un beso tal y como les pidió Beatriz Archidona dejando claro que eso era algo que dejaban para su intimidad.

La aparición de Alejandra Rubio ha sorprendido a muchos e incluso sus compañeros después de que la hija de Terelu Campos siempre haya dicho que ella no habla de su vida privada. Por ello, este lunes, ella ha querido dejar clara una cosa en ‘Así es la vida’. «Quiero dejar claro que no cobré nada. Entré un segundo para llevarme a Carlo, darle un zasca a Montero y nada más«, destacaba.

Alejandra Rubio aclara su participación en ‘De Viernes’: «Estaba pactado»

Tras ello, ha sido Sandra Barneda quien ha querido repreguntarle a su colaboradora si esto formaba parte de algún tipo de pack. «No cobraste por ello, pero la gente a estas alturas ya sabe cómo funciona esto. ¿Había un pack? ¿Estaba pactado?», le cuestionaba la presentadora. «Estaba pactado, sí», aseveraba ella.

«No estaba nada escrito, pero sí estaba pactado que interviniese sin hablar, sin que me hicieran preguntas. Pero claro, al final esto es televisión y pasa lo que pasa, pero no cobré por ello, aunque sí estaba pactado», explicaba Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’.

«Con esto lo que quiero decir es que yo no vendo mi vida privada, no es lo mismo esto que sentarme con él de la mano a hablar de nuestra relación, porque ni siquiera esa era la intención de su entrevista. Él iba para aclarar lo sucedido con sus hermanos, pero entiendo que nuestra relación es de actualidad y se le tiene que preguntar por ello. Él tampoco quiere hablar de esas cosas, pero entiende que forma parte del programa», proseguía insistiendo Alejandra Rubio.

Y aunque sus compañeros le decían que no había nada de malo en que hable de su vida pues al final al estar en televisión y ser hija de Terelu y nieta de María Teresa Campos interesa; Alejandra Rubio volvía a poner una línea roja. «Yo no quiero hacerlo, no me siento cómoda hablando de ello, como tampoco lo estaba él en la entrevista, algo que si lo conoces lo sabes», concluía.