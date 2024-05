‘Fiesta’ destapa lo que Carlo Costanzia ha llegado a cobrar en ‘De Viernes’ por su entrevista

Esta semana, Carlo Costanzia fue uno de los invitados en ‘De viernes’. El hijo de Mar Flores concedió una extensa entrevista donde habló sobre su familia, su relación con Alejandra Rubio y sus problemas con la justicia. Ahora, el programa ‘Fiesta’ ha destapado la elevada suma de dinero que habría cobrado el joven por esta entrevista.

Aunque algunos colaboradores del magacín presentado por Emma García han aplaudido que Carlo Costanzia concediese dicha entrevista, otros como Pipi Estrada creen que ha sido un «inconsciente e incongruente por 25.000 euros». Así, el colaborador ha desvelado la cantidad de dinero que se habría embolsado el actor de ‘Toy Boy’ por sentarse en ‘De viernes’.

Enrique del Pozo critica la actitud de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio

Por su parte, Enrique del Pozo ha criticado la actitud tanto del hijo de Mar Flores como de su pareja, Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos irrumpió en el plató para darle una sorpresa a su chico. Según el colaborador, «me parece una gran película y de una gran hipocresía. Alejandra Rubio ha dicho muchas veces que no quería hablar de su vida privada, que se quería mantener al margen. Ahora, se llevan 25.000 euros».

Además, Enrique del Pozo, siempre muy crítico con la familia Campos, no desaprovechó la ocasión de lanzarle un demoledor dardo a Alejandra Rubio. «Si tú no quieres hablar de tu vida privada, no vayas a ciertos programas a ganar dinero hablando de la vida de los demás. Ella (Alejandra) no habla de su vida privada, pero cuando va su novio, le pagan 25.000 euros. Es una incongruencia», ha criticado el colaborador, volviendo a remarcar la cantidad de dinero cobrada por Carlo Costanzia en ‘De viernes’.

Por otro lado, ‘Fiesta’ también destapó cómo fue el primer encuentro entre Alejandra Rubio y su suegra, Mar Flores. Ambas coincidieron el pasado sábado por la noche en una conocida terraza de un restaurante ubicado en la Gran Vía madrileña. Según contó Amor Romeira, «se abrazan, se besan. El encuentro es muy amigable y hay muy muy buen rollo. Están durante una hora juntos, delante de todo el mundo».

Mar estaba cenando con unos amigos y subió a la terraza, donde estaba su hijo y su novia. «Es la primera vez que ven a Mar Flores con su hijo después de la polémica. Ha habido reconciliación», añade la colaboradora.