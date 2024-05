‘Fiesta’ airea la verdad de la prueba gráfica que implica a Finito de Córdoba y Ana Herminia

Aunque Ana Herminia ha negado por activa y por pasiva que tuviera algo más que amistad con Finito de Córdoba, el marido de Arantxa del Sol, los rumores no paran de crecer. Este sábado 11 de mayo, ‘Fiesta’ ha destapado toda la verdad de la famosa fotografía en la que aparece el torero y la empresaria de lo más cómplices.

Si bien fue ‘TardeAR’ el programa que mostró, por primera vez, la polémica instantánea. En ella se ve a Finito de Córdoba con Ana Herminia, sentados en lo que parece ser el reservado de una discoteca, derrochando complicidad. Una foto que, a buen seguro, no hará ninguna gracia a Arantxa del Sol.

Según reconoció la actual pareja de Ángel Cristo en ‘De viernes’, su relación con el torero viene de lejos, pero no ha pasado de una buena amistad. Este sábado, Jorge Moreno ha explicado en ‘Fiesta’ que la imagen es de hace cinco años y no de 10 como apuntó Ana, y que fue tomada tras una corrida de toros.

«La foto se toma en 2019, ella no vivía aquí en España. Pero en un viaje a nuestro país se reencuentra con Finito en una corrida de toros. Allí estuvieron con más amigos para irse después a un bar de copas en compañía de otras personas. Llevaban ocho años sin verse», explicaba el periodista.

Ana Herminia desvela su enfrentamiento con Arantxa del Sol

Aunque durante en encuentro entre Ana Herminia y Arantxa del Sol en el plató de ‘Supervivientes’ ambas mantuvieron la compostura, la venezolana desvelaba en el plató de ‘¡De viernes!’ el tenso enfrentamiento que se produjo cuando las cámaras no estaban grabando.

Así lo explicó la propia Ana Herminia: «Después del programa yo fui atacada de una manera muy bajuna por parte de la señorona. Por parte de la señora de la alta sociedad. Yo tengo un contacto con el público en el que me siento súper querido y cuando yo fui a saludarlos ella me empezó a gritar, a decirme que era una falsa y que era mala. Después me enteré de que lo que tenía era miedo de que yo contara cosas que ella no quiere que se sepan».