Filtran lo sucedido realmente con Ana Herminia y Arantxa del Sol sin cámaras en Mediaset

Nada es lo que parece en la relación de Ana Herminia y Arantxa del Sol. Ambas transmitieron tranquilidad y buenrollismo durante la décima gala de ‘Supervivientes’ tras el careo al que les sometió Jorge Javier Vázquez en plató de forma improvisada. Sin embargo, fuera de cámaras las cosas fueron bien distintas y así se ha hecho público desde diversos espacios de Telecinco.

«Fue un paripé», ha sentenciado la periodista Leticia Requejo en ‘TardeAR‘ y lo ha dicho con conocimiento de causa tras obtener información de buena tinta sobre lo que sucedió entre ellas en los estudios de Mediaset justo antes de entrar en el plató y de comenzar la emisión de ‘Supervivientes’.

«Había varios testigos. Ocho y media de la tarde de ayer. Arantxa del Sol ya está en maquillaje de Mediaset y llega Ana Herminia y se sienta justamente a su lado. Ana dice ‘hola’ y Arantxa, como le están maquillando, no se da cuenta», ha empezado explicando la colaboradora.

«Y Ana se acerca a Arantxa y le insiste ‘hola’ y Arantxa le pregunta: ‘¿y tú quién eres?’ Se presenta, le dice que es Ana Herminia y, durante ese tiempo que coinciden, me dicen que hay bastante tensión y que Ana Herminia habla como por lo bajito dejándolas caer y lo sorprendente es que, una vez que Arantxa abandona la sala de maquillaje, Ana se pone a criticarle y, entre las cosas y lindezas que dice ‘esta es una estúpida'», ha proseguido narrando.

«Entonces, que ayer por la tarde pasara eso y luego en la gala pareciera que todos somos amigos, pues a mi no me cuadra», ha cuestionado Leticia Requejo, cuya versión coinciden con la que ha trasladado en ‘Vamos a ver’ la copresentadora de Joaquín Prat en el club social.

«Ellas tienen que relajarse de cara al público pero a mi me contaron lo que pasó y lo que se vivió en el encuentro en la sala de maquillaje. Ellas dicen que nos saludamos tan tranquilas pero me dicen que fue un encuentro muy, muy tenso y que las únicas palabras que intercambiaron fueron ‘hola Arantxa’ y ‘hola Ana’ y fin. No hubo intercambio de palabras e intentaron hacer por no verse», ha comentado en la misma dirección Adriana Dorronsoro.