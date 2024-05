Pilar Vidal, en apuros por la encerrona del equipo de ‘Espejo Público’: «Has cometido un delito»

Pilar Vidal fue una de las grandes víctimas de la emisión de este lunes de ‘Espejo Público’. La colaboradora se convirtió sin pretenderlo en uno de los temas de la tertulia cuando sus compañeros sacaron a la luz unas imágenes comprometidas. Después de ser completamente señalada, la periodista se quedó descompuesta tras la jugarreta del programa de Antena 3.

Nada más comenzar la sección ‘Más Espejo’, Gema López aseguró desde la sala de control que tenía una «bomba» preparada que iba a salpicar de lleno a uno de los colaboradores. Y en este caso se refería a Vidal, a quién no tardó en lanzar una grave acusación.

Gema López, a Pilar Vidal: «Has defraudado a este programa»

«Has cometido un delito, has engañado a dos personas de confianza y has defraudado a este programa. Señora Vidal, ¿qué hacía usted el sábado por la tarde-noche?», preguntó López a su compañera entre risas mientras la periodista se sentía algo intimidada. «Es mi vida privada», respondió tajante Pilar Vidal antes de que el programa mostrase las imágenes.

Pilar Vida, Gema López y Laura Fa en ‘Espejo Público’

Aún así, la presentadora de ‘Drama Queen’ decidió explicarse. «No es un delito pasarlo bien eh, pero te lo voy a contar. Estuve de invitada VIP en el Loco Bongo XXL en el Wizink Center», comenzó relatando la comunicadora antes de que Gema López insistiese en su acusación contra ella. Fue entonces cuando revelaron que la seguridad del evento tuvo que incautar algo que la colaboradora jamás debió intentar colar en el recinto.

«No me lo retiraron, me dijeron que no lo podía pasar y lo fui a llevar a la consigna», espetó Pilar Vidal en un intento de esclarecer lo sucedido antes de que López la señalase por intentar colar una petaca. «Era té con limón», aclaró la comunicadora ante el duro juicio de sus compañeros.

«Lo hice porque lo que yo suelo beber cuando salgo a divertirme no lo hay en todos los sitios», acabó confesando Vidal. Y es que, la periodista no daba crédito al teatro montado por el programa que, en un pretexto cómico, había señalado sin parar a la periodista hasta que se vio obligada a explicarse ante la audiencia.