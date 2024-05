Joaquín Prat señala la razón de la marcha de Arkano de ‘Supervivientes’ con palo a su dirección

Arkano conmovió a todos en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ tras pedir su abandono del concurso cuando quedan pocas semanas para la gran final. Y Joaquín Prat ha cuestionado la poca empatía o el desacertado modo de proceder en ese momento. El rapero ha aguantado estoicamente 70 días en Honduras, pero parece que está agotado mentalmente y contra su cabeza no puede luchar.

«No quiero estar aquí, es que no quiero estar aquí y ya está. No tiene sentido para mí, he llegado a mi límite. Ya está. Que no quiero. Es tiempo perdido para mí estar aquí y es tiempo que no vuelve. Quiero hablar con el programa para que me digan cuánto tengo que pagar de penalización para irme de aquí. Joder, qué mierda es esto. No quiero estar aquí, no puedo. No puedo, me quiero ir. Esto es un infierno», clamó el alicantino, completamente derrumbado. Nunca se le había visto así.

«Es un grito de desesperación tan desgarrador que es imposible no empatizar con él. Él ha dicho ‘hasta aquí he llegado, ya sobro, necesito a los míos’. Dice que quiere ir a terapia. Yo, ante un grito tan desgarrador, lo primero es que no hubiera ido a ‘Supervivientes’ nunca y creo que hay concursantes que se merecen que se les escuche cuando piden salir de ahí«, ha sentenciado alto y claro Joaquín Prat, criticando la maniobra de ‘Supervivientes’ para impedir su salida. Ante las insistentes peticiones del reality, Arkano prorrogó su decisión al martes, cuando recibirá la visita de su madre; esperándose que esta baza sea un chute de energía y haga que el joven cambie de visión.

«La pelota está en el trabajo de los psicólogos», ha apostillado Alessandro Lequio. «Su reflexión va más allá del concurso. Su reflexión es que creo que ha pasado su particular infierno, pero cuando tú te plantas en medio de ‘Supervivientes’ delante de una cámara y dices ‘quiero ir a terapia’ es que has pasado un proceso básico y fundamental», ha comentado Isabel Rábago.

«Le han venido a visitar sus demonios, que los tenemos todos, le han venido a visitar y por eso quiere marcharse«, ha añadido Joaquín Prat, revelando que el motivo de su más que probable abandono de ‘Supervivientes’ tiene que ver con su mermada salud mental. Así, el comunicador ha cuestionado el modo en el que se actuó anoche desde la organización, que es no facilitando su marcha del programa y tratando de retenerle a toda costa.

Hay que destacar que Arkano ha sufrido problemas de autoestima y de salud mental en el pasado y así lo ha transmitido públicamente, involucrándose en programas e iniciativas para ayudar a muchos jóvenes a trabajar frustraciones y problemas de ansiedad.