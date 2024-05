Arkano exige abandonar ‘Supervivientes’ de inmediato y esta es la explicación que esgrime

Arkano no atraviesa su mejor momento en ‘Supervivientes 2024‘. El actual concursante está teniendo que hacer frente a unas durísimas condiciones en los Cayos Cochinos y a enfrentamientos, lo que ha acabado haciendo mella en su estado de ánimo. De hecho, el rapero ha paralizado la gala dominical del espacio al asegurar entre lágrimas que quiere abandonar la edición de forma drástica.

Todo ha comenzado cuando, al volver de publicidad, Sandra Barneda ha confirmado el bajón de Arkano. Justo cuando han conectado con el joven, éste ha asegurado: «No quiero estar aquí. Lo siento». En todo momento, el alicantino ha intentado evitar derrumbarse pero no lo ha logrado: «No quiero que mi familia se agobie. Quiero mantener la compostura. No quiero estar aquí, es que no quiero estar aquí y ya está. No tiene sentido para mí, he llegado a mi límite. ¡Ya está!».

Lejos de quedarse ahí, Arkano ha seguido insistiendo en su negativa a continuar en ‘Supervivientes’: «Que no quiero, que es tiempo perdido para mí estar aquí y es tiempo que no vuelve. Me sabe mal estar así por que se preocupe mi familia. Ya está». Por su parte, Laura Madrueño ha intentado calmarle. Sin embargo, el concursante ha apelado a la presentadora para hablar con la directiva del espacio: «Quiero hablar con el programa para que me digan cuánto tengo que pagar de penalización para irme de aquí. Joder, qué mierda es esto. No quiero estar aquí, no puedo. No puedo, me quiero ir. Esto es un infierno«.

El aplaudido pronunciamiento de Sandra Barneda

Visiblemente apenada por la situación, Laura Madrueño le ha invitado a abandonar la playa para ser atendido por el equipo de psicólogos: «Mírame, Arkano. Te voy a pedir que salgas y luego vamos a hablar tranquilamente». Por su parte, Sandra Barneda ha querido poner en valor el papel de los concursantes: «Es una situación complicada y quiero avisarle a la gente que esto hace que este programa sea tan real como duro es».

En la misma línea, Barneda ha seguido halagando a los supervivientes: «Como decías, llevan setenta y pico días en esas condiciones y muchas veces no nos damos cuenta porque sonríen, pero cuando digo que son unos auténticos valientes es verdad y por eso este programa se llama Supervivientes con todas las letras, que nos olvidamos de repetirlo. Desde aquí todo mi mérito y admiración para ellos… Va todo mi ánimo para Ángel, Blanca, para todos… ¡Tenéis toda mi admiración! Gracias por aguantar y hacer que este programa sea grande».

La determinante visita que Arkano recibirá en ‘Supervivientes’

De igual manera, la presentadoras han confirmado que el rapero recibirá la visita de su madre. Será el próximo martes durante la emisión de ‘Tierra de Nadie’, puesto que su madre ya está volando rumbo a los Cayos Cochinos. En tan solo dos días, Arkano podría reencontrarse con ella si no se marcha antes. Una visita que llega en un momento crucial para el joven debido a que su permanencia en el reality corre peligro a decisión del propio concursante.