Emma García, impactada ante Arkano por el precio que ha pagado tras su paso por 'Supervivientes'

Hace unos días, Arkano sorprendía a todos sus seguidores al confesar que lleva años luchando contra las adicciones, como el alcohol y otras sustancias. 17 días después de tomar la decisión de dejar de consumir, el exconcursante de 'Supervivientes 2024' ha visitado 'Fiesta' este domingo, 23 de marzo, donde se ha sincerado con Emma García sobre su dura lucha.

"Llevo muchos años en ello, luchando con esto. Ha llegado un momento en el que he dicho basta. No sé cuándo empecé, ha sido progresivo. No me he dado cuenta", empezaba reconociendo el rapero en el programa vespertino de Telecinco. "Una noche acabé llorando hablando con mi chica, diciéndole 'no puedo más', y esa noche me acosté sin saber que iba a tomar esta decisión de una manera tan férrea", añade. "No todo el mundo tiene esta valentía", le alabó Emma García.

Aunque lleva 17 días limpio, Arkano tiene claro que este no es un proceso fácil, y que "ha habido situaciones de bajón y ansiedad. Pero lo más importante es que aunque lleguen esos malos momentos me siento en coherencia con lo que yo soy". "Es algo multifactorial. El tema de la adicción es un conjunto de factores y el dedicarme a lo que me dedico lo ha reforzado. El no tener unos horarios fijos, que de repente tienes un montón de días libres, y el tener la capacidad económica para ello" son factores que llevan a consumir este tipo de sustancias.

Arkano reconoce que 'Supervivientes' le ayudó mucho a superar sus adicciones

"Es algo duro, ¿no?", se interesó la presentadora de 'Fiesta'. El rapero contó cómo le ayudó su paso por 'Supervivientes 2024': "Llevo mucho acostumbrado a tomarme un par de cervecitas antes de salir a actuar. De hecho, en 'Supervivientes' fue como, que puedo hacerlo sin alcohol y sin comida, salí reforzado y concienciado. Ahora voy a ir día a día retrasmitiendo de manera honesta cómo me siento y cómo va el proceso".

Emma García también quiso saber quién es la persona que más lo está apoyando en esta decisión. Arkano lo tiene claro: "Mi mayor apoyo está siendo mi pareja. Obviamente, estoy yendo a terapia". Además, dice estar muy agradecido por el cariño que ha recibido de todos sus seguidores: "Mis amigos, mi familia y el haberme abierto tanto a contar esto hace que veas que tienes más apoyos de los que crees. El haberlo hecho público es una locura".

"Yo simplemente estoy contando mi proceso y me está sirviendo a salir y está siendo una motivación. De rebote, acabo inspirando a más personas para que no se sientan tan solas. Hay mucha conversación", comenta orgulloso. "Eres mucho más cercano en persona", sentenció Emma García, visiblemente emocionada ante la sinceridad de su invitado.