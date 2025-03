Emma García se refuerza en 'Fiesta' y ficha a este sonado rostro de 'Supervivientes' como colaboradora

Este domingo, 'Fiesta', el programa de Emma García arrancaba cebando que iba a incorporar a su equipo a una reina de los realitys que iba a revolucionar el programa. Así, el espacio de Unicorn Content sigue sumando nuevos colaboradores tras la vuelta de Ana María Aldón y el fichaje de Miguel Frigenti.

Para anunciar este fichaje, el programa de Telecinco ofrecía imágenes de algunas de las concursantes más polémicas de sus realitys de los últimos años. Desde Adara Molinero a Marta Peñate o Lucía Sánchez pasando por Marieta Díaz, Maica Benedicto y Naomi así como participantes de 'La isla de las tentaciones' de esta edición como Mayeli, Sthefany, Gabriella o Alba Rodríguez.

"Ella es un auténtico fenómeno, la reina de todos los concursos por donde ha pasado. Una luchadora que ha sido muy, muy criticada. Y la hemos fichado. En 'Fiesta', la revolución de todas las fiestas", avanzaba la voz en off de la promo con la que empezaba el programa de este domingo.

¡Llega a #Fiesta23M la revolución de todas las fiestas! 👏👏👏 Nuestro NUEVO FICHAJE, este domingo a partir de las 16:00 en @telecincoes pic.twitter.com/Y2FFL5KkiS — Fiesta (@fiestatelecinco) March 23, 2025

Después, era la propia Emma García la que avanzaba que la nueva colaboradora de 'Fiesta' es una persona que no tiene filtros y que lo dice todo a la cara sin ningún problema. "Eso es un punto a favor", aseveraba Kiko Jiménez. Mientras que Miguel Frigenti, el último en incorporarse al equipo del programa hace unas semanas comentaba que de todas las que había visto en el vídeo había hasta cuatro personas con las que se llevaba mal.

Marieta, de ganar 'GH DÚO 3' a nueva colaboradora de 'Fiesta'

Finalmente, eran las 17:15 horas cuando Emma García salía del plató para darle la bienvenida a su nueva colaboradora que se encontraba por los pasillos de Telecinco. "Tengo muchas ganas. Yo fíjate es también de las concursantes como me ha pasado con Arkano que no he tenido la oportunidad de conocernos cara a cara ni de encontrarnos por los pasillos", reconocía la presentadora.

Antes de saberse de quién se trataba, en el rótulo de 'Fiesta' se podía leer otra de las pistas sobre la nueva colaboradora: es alguien que podría estar planeando casarse con su pareja. ¿Y quién era? Pues Marieta Díaz.

Así, la participante de la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' suma un nuevo trabajo en su corta carrera en televisión donde la hemos podido ver también como concursante de 'Supervivientes 2024' así como de colaboradora fugaz en 'Así es la vida' y más recientemente como ganadora de 'GH DÚO 3'.