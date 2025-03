'Fiesta' se rearma con el fichaje de este colaborador de 'Sálvame' y rescata a esta otra famosa

'Fiesta' no atraviesa su mejor momento en audiencias. De hecho, las alarmas saltaban hace unas semanas cuando el programa de Emma García bajaba del 8%. Por ello, el equipo del programa ha tomado algunas decisiones como la vuelta de colaboradores que habían desaparecido como Makoke o Saúl Ortiz.

Pero además este sábado, 'Fiesta' ha sumado a dos rostros a su equipo. Por un lado, el programa ha recuperado también a otra colaboradora que desapareció del formato con su relanzamiento el pasado mes de junio. Hablamos de Ana María Aldón, que ha vuelto al programa tras ocho meses fuera de la pequeña pantalla.

Y por otro, 'Fiesta' ha recibido este sábado a un nuevo colaborador que dará mucho que hablar. "Tenemos un nuevo colaborador para comentar 'Supervivientes'. Tiene la lengua afilada podemos decir, bastante temperamento y viene a no callarse nada", avanzaba Emma García.

"Entonces viene a hacernos la competencia", reaccionaba Ana María Aldón. "Hombre la competencia no, es otro colaborador. Viene a colaborar con vosotros, pero es el típico que no se calla nada", le comentaba Emma García a su recién incorporada tertuliana.

Tras ello, 'Fiesta' cebaba algunas frases que había comentado el nuevo colaborador sobre lo visto en la primera gala de 'Supervivientes 2025' cuestionando a Makoke, a Terelu y a Álvaro Muñoz Escassi. "Me gusta que no le baile el agua a los que hay que aplaudir", reaccionaba Kiko Jiménez antes de saber de quién se trataba.

Miguel Frigenti, nuevo colaborador de 'Fiesta'

Después se revelaba que el nuevo fichaje de 'Fiesta' es Miguel Frigenti. El periodista se incorpora así al magacín de Emma García tras su paso por 'GH DÚO 3' y volviendo a un programa de Telecinco después de haber sido colaborador en otros formatos como 'Sálvame' o 'Ya es mediodía' así como en los debates de los realitys.

El público y todos los colaboradores se ponían de pie para recibirle. "Estoy un poco nervioso ehh", reconocía el nuevo colaborador de 'Fiesta'. "Estoy muy contento de estar con vosotros y contigo", añadía Frigenti. "¿Nunca hemos trabajado juntos no? Alguna vez me has criticado pero lo que es trabajar no", le soltaba Emma García a su nuevo compañero.

"No, nunca te he criticado. De hecho yo era fan cuando te veía de pequeño en 'A tu lado' y uno de mis sueños era comentar realitys contigo", aseveraba Miguel Frigenti. "Te digo una cosa tan pequeño, tan pequeño que así te has quedado", le espetaba la presentadora poniéndole las pilas a su nuevo colaborador.