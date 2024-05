Irregularidades en ‘Supervivientes’ ante lo detectado en la prueba de líder: «Es una estafa»

Una noche más, ‘Supervivientes‘ ha reunido a los concursantes en la playa de juegos para disputar una nueva dinámica crucial para su continuidad en el concurso. En esta ocasión, la prueba de líder, que se ha celebrado durante la nueva gala comandada por Jorge Javier Vázquez, ha provocado gran controversia entre los telespectadores.

En esta ocasión, la organización de ‘Supervivientes’ ha colocado a los concursantes por grupos sobre unas estructuras en la playa. Cada concursante debía ir subiendo escalones y demostrar su flexibilidad y resistencia física y mental. La complejidad de la prueba residía en la separación de las estructuras a cada peldaño que ascendían.

Sin embargo, en el caso de Arkano, la separación no ha sido igual que la del resto de concursantes. Un hecho que ha motivado las críticas por parte de los espectadores de ‘Supervivientes’. Los seguidores del reality no han dudado en cargar contra el espacio por el trato preferente que se le ha podido brindar al resto de participantes frente al rapero, que tenía una separación de las estructuras no acorde con su estatura. «Haciendo trampas siempre en las pruebas. La organización luciéndose una vez más. Tramposos», ha señalado una espectadora.

Es necesario reseñar que el concursante ha sufrido un percance también durante la emisión de la gala que le ha impedido seguir con normalidad en La Palapa. A pesar de reincorporarse e incluso de disputar la prueba, el náufrago se ha mostrado especialmente decaído. De hecho, no ha dudado en justificar su bajo rendimiento en la propia prueba de líder. Precisamente por ello, ha cabreado aún más si cabe que la organización de ‘Supervivientes’ le haya dificultado injustamente la prueba separando más las estructuras en su caso, lo que ha provocado la polémica en redes sociales.

«Si la separación va por estaturas, ¿Cómo es que Arkano tiene el doble de separación que Aurah y Blanca? Si mide casi lo mismo», han señalado muchos usuarios. Irregularidades flagrantes ante las cuales la organización de ‘Supervivientes’ ha vuelto a quedar retratada.

Se supone que va por su estatura, pues q alguien me explique xq aura siendo mas alta q Arkano es la que tiene la separación más pequeña, Arkano el pobre no llega en el último, esto es una estafa #SVGala11 pic.twitter.com/bVDcteyAEh — jessica suarez (@JessiAstur85) May 16, 2024

Jummmm mirar las diferencias en el suelo de los tablones , si arkano es más pequeño que aura en altura!! #SVGala11 pic.twitter.com/pQHbnh4yGT — wishattack3 (@andy27503497721) May 16, 2024

Pero qué separación le han puesto a Arkano con lo bajito que es?#SVGala11 pic.twitter.com/YXXjSKfOQm — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) May 16, 2024

Haciendo siempre trampas en las pruebas, aurah tiene las piezas menos separadas siendo más alta y Arkano mucho mas separado siendo más bajo y Ángel super separadas las estructuras … La organización luciéndose una vez más …. Tramposos …. #SVGala11 — Eve (@evy2291) May 16, 2024

Arkano es el más bajito y es el que tiene las pirámides más separadas 🤷🏼‍♀️



#SVGala11 — Gema Ortiz (@gemaort) May 16, 2024