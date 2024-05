Finito de Córdoba, dispuesto a denunciar a Ana Herminia tras lo que ha hecho en ‘TardeAR’

Finito de Córdoba está dispuesto a ir a por Ana Herminia en los tribunales tras las últimas declaraciones que ha concedido la pareja de Ángel Cristo a ‘TardeAR’. En mitad de la polémica que se ha generado sobre su relación con el marido de Arantxa del Sol, la venezolana desvelaba algo que no había contado hasta ahora.

«Yo conozco a Juan cuando tengo 17 años, Juan me ve, yo era una niña preciosa y, como cualquier torero, entró a matar. Y cuando se da cuenta de que soy virgen, pues espantá. ¿Entiendes?», soltó Ana Herminia, dejando entrever que fue Finito quien quiso tener algo con ella pero que, cuando descubrió que era virgen, se esfumó.

«¿Qué hubo un tonteo? No te lo niego. Pero de ahí a decir que ha habido una relación yo no puedo decir que la ha habido porque no ha habido una relación», aseguró la futura esposa de Ángel Cristo, dejando patente que, aunque no puede verbalizar que hubo una relación sentimental, sí que existió ese flirteo.

Pues bien, estas palabras que ahora ha pronunciado Ana Herminia no han sentado nada bien a Finito de Córdoba por el lugar en el que le dejan. Así, Alexia Rivas, tras ponerse en contacto con su entorno, ha informado en ‘Vamos a ver’ de que el diestro está dispuesto en emprender acciones legales contra esta señora si sigue por estos derroteros.

«Yo me he puesto en contacto con la familia de Arantxa y Finito de Córdoba al conocer estas declaraciones. Puedo decir que están muy enfadados, les parece una vergüenza que Ana Herminia esté diciendo ahora esto cuando hace dos días no había contado nada porque creen que está queriendo dejar a Finito con el típico estereotipo de torero infiel», ha explicado la colaboradora.

«Y encima cuando ella era menor de edad. Por eso, no van a tener ningún problema en emprender acciones legales contra Ana Herminia si continúa por este camino. Les parece una absoluta vergüenza todo, están pasándolo muy mal y, sobre todo, la defensora de Arantxa, su hija, dice que Ana es una mentirosa porque, si tanto decía que les quería, no lanza ese órdago contra su padre», ha agregado Alexia.

Todo esto en un momento doblemente complicado en el seno de la familia a cuenta del despido fulminante de Arantxa del Sol de Mediaset por agredir presuntamente a Ángel Cristo cuando no grababan las cámaras de ‘Supervivientes’. Un incidente que, precisamente, está vinculado a esos rumores sobre la relación entre Ana y Finito que Ángel se encargó de difundir en la isla.