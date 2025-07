Miren Arrieta y Sabela Arán, Mercedes y Victoria en 'Valle Salvaje', avanzan el giro sin precedentes en la serie

En los últimos capítulos de 'Valle Salvaje', la evolución de Mercedes marca uno de los arcos más transformadores de la temporada. El personaje, interpretado por Miren Arrieta, ha pasado de moverse en la sombra a explorar facetas completamente nuevas. Según ha sabido el Televisero, el giro que vivirá en los próximos episodios la coloca frente a un cambio vital sin precedentes, que obliga a la actriz a redescubrir a su personaje casi desde cero.

Este punto de inflexión llega en plena recta final de rodaje de la segunda temporada, que se prevé que se emita dentro de unos meses. La dinámica entre Mercedes y Victoria, interpretada por Sabela Arán, sigue siendo uno de los pilares dramáticos más potentes. Lo que comenzó como una rivalidad explosiva ha mutado en una tensión contenida, donde el desprecio se camufla bajo formas más sutiles pero igual de intensas.

Otra de las contradicciones más ricas del personaje reside en su caótica relación con Bernardo, una historia marcada por la confusión emocional. Mercedes, tras años anulada por su entorno, se encuentra en pleno proceso de redescubrimiento personal. Esa libertad repentina, lejos de traer claridad, la empuja a decisiones contradictorias que descolocan tanto al público como a los personajes que la rodean.

Entre bambalinas, tanto Miren Arrieta como su compañera Sabela Arán no han ocultado su entusiasmo por llevar la tensión entre Mercedes y Victoria a un terreno aún más inesperado. Han bromeado y pedido a los directores un giro romántico entre ambas, una posibilidad que, aunque nacida del juego actoral, refleja el nivel de intensidad emocional que viven sus personajes.

'Valle Salvaje' continúa así consolidando sus tramas más complejas, apostando por personajes femeninos que, lejos de moverse por estereotipos, abrazan la contradicción, el deseo y la rabia en estado puro. La historia de Mercedes promete seguir sorprendiendo, empujando los límites de una serie que no teme adentrarse en los rincones más salvajes de la emoción.

Miren Arrieta, ¿Cómo estás viviendo lo que ha pasado en las últimas semanas en 'Valle Salvaje' ?

MIREN - Habéis visto mucha guerrilla entre mi querida compañera Sabela Arán, que es Victoria, y Mercedes, pero bueno, la verdad es que es un gusto trabajar con ella. Yo disfruto muchísimo de nuestra trama y de nuestro beat, así que muy contentas con el trabajo.

¿En qué punto estás tú con tu personaje?

MIREN - Bueno, es que ahora lo que estamos rodando, que estamos terminando de rodar la segunda temporada. Se emitirá en unas semanas... Entonces yo creo que lo que vamos de adelantados respecto a la emisión y lo que pasa es que ahora, en estos últimos capítulos, a Mercedes le ha pasado algo, bueno, lo más fuerte que le ha pasado al personaje hasta ahora y un grandísimo cambio. Realmente, ayer lo estaba comentando con Mateo, que interpreta Alejo, que siento que ahora estoy rodando otra serie, porque ha habido un cambio tan grande en mi personaje que es de repente explorar otro punto del personaje muy diferente y está siendo muy guay, la verdad.

¿Alguna de las tramas de tu personaje de la que más seas fan? ¿O alguna decisión que haya tomado tu personaje y que te haya costado más justificar?

MIREN - Voy a decir todo lo relacionado con Victoria, o sea, me encanta. Soy muy fan de esa guerra interna que tiene todo el rato de que le quiere tirar de los pelos, pero igual, de repente, ahora se está emitiendo un momento donde se están los dos personajes intentando aguantar, son unas escenas como más calmadas, pero realmente se ve el odio que se siguen teniendo.

Yo soy muy fan de toda la trama con Victoria y lo que más me ha costado interpretar me hace mucha gracia, Mercedes, cómo lleva su relación con Bernardo, porque es tan contradictoria que yo a veces digo parece bipolar. Y me cuesta mucho intentar justificar, tengo que hablar mucho con los directores y con los guionistas como para intentar entender, porque realmente es una mujer que ha pasado casi toda su vida viviendo como un fantasma y sin poder hacer lo que ella quería realmente, entonces, como ahora que está por fin viviendo su propia vida, muchas veces se pierde y se equivoca mogollón. Es bonito intentar acompañar a un personaje que se está conociendo tanto como Mercedes.

Un deseo que quieras pedir a los guionistas.

MIREN - Lo tengo muy claro. Es que, a ver, Sabela y yo creemos que sería increíble… Queremos que Victoria y Mercedes se enamoren.

SABELA - Que se enrollen, pero pasional, una cosa extrema. Una noche salvaje. Y luego ya veremos.

MIREN - Una noche de amor. En una escena que estemos así como de discutir y que de repente pase. Sería un capítulo interesante.

SABELA - Lo tengo en la cabeza.

MIREN - Bueno, ya lo hemos hecho varias veces.

SABELA - Lo pedimos ahora a ver si nos hacen caso en alguna temporada.