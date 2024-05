Ana Herminia aclara cómo es su verdadera relación con Finito de Córdoba y confirma las sospechas

Después de su desaparición de la televisión y su decisión de dejar a Ángel Cristo sin defensa en ‘Supervivientes’ por una baja médica, Ana Herminia ha vuelto a dar la cara. Lo ha hecho este viernes en ‘TardeAR’ a través de una llamada de Antonio Montero en la que habla de todo y carga contra todos.

«Yo solo la llamo y ella me contesta porque yo desde el primer día he avalado la historia que cuenta Ángel Cristo. Ángel ha dado la razón a cosas que ya se habían contado y juzgado además y como pienso que Ángel debe ganar Supervivientes», explicaba Antonio Montero antes de escuchar las declaraciones de Ana Herminia.

En la conversación, Ana Herminia incluso le da la razón a Bárbara Rey en algo pese a que su suegra la va a demandar. «Ahora le doy la razón a mi suegra de que igual que te suben después te destruyen, que razón tenía. Lo dijo Bárbara que le daba pena por su hijo porque lo iban a subir y después lo iban a destruir», destaca.

«Yo a esta señora no la he insultado ni la he faltado al respeto, solo dije que se callara un poquito porque no puede ser que un día su hijo esté muerto, al otro día apoya a la persona que lo llama psicópata, después quieres que gane el concurso y después que sentía vergüenza por la boda», prosigue diciendo sobre Bárbara Rey.

Además, Ana Herminia no duda en responder a lo de la demanda. «Ángel salvó el culo a la madre por eso no entiendo a esta señora. Ahora dice que e va a demandar a mí por apoyar públicamente a Ángel. Ángel es un bicho, no hizo las fotos al rey con 12 años por nada, se metía en las escuchas para que a la madre no la jodieran, Ángel no es listo, es lo siguiente», sentencia al respecto.

Sobre las críticas que ha recibido de que está con Ángel por el dinero, Ana Herminia ha sido clara. «Yo en Venezuela soy heredera universal porque soy hija única y mi padre tiene una millonada y en Curaçao yo tengo dos casas, que no serán ansiones pero valen más que lo que vale la casa de Bárbara Rey y Ángel no tiene nada», recalca.

Ana Herminia cuenta toda su relación con Finito de Córdoba

En otra parte de la entrevista, Ana Herminia habla de la polémica que se ha generado sobre su relación con Finito de Córdoba, el marido de Arantxa del Sol. «Yo conozco a Juan cuando tengo 17 años, Juan me ve, yo era una niña preciosa y como cualquier torero a saco. Y cuando se da cuenta de que soy virgen, espantá. ¿Entiendes?», suelta dejando entrever que fue Finito quien quiso tener algo con ella.

«Eso le causó ternura y tenemos una amistad espectacular. ¿Qué hubo un tonteo? No te lo niego. Pero de ahí a decir que ha habido una relación yo no puedo decir que la ha habido porque no ha habido una relación«, prosigue contando Ana Herminia a Antonio Montero.

Tras ello, le cuenta como se produjo su encuentro con Finito. «Él empezó a buscarme la mirada y a buscar conversación. Yo dije que que guapo era. Se sentó a mi lado, empezamos a hablar, pasamos una semana, íbamos a comer, le acompañaba a las entrevistas. Y cuando él quiso entrar a matar le dije que era virgen y el otro ‘espantá’ que no me respondía y ahí quedó. Pero yo a Juan no le voy a vender en la vida«, concluye sobre su historia con Finito de Córdoba.

Finalmente, Ana Herminia deja claro que esto a ella no le merece la pena y que por eso ha decidido retirarse de la televisión. «No cambio mi paz, yo ya tengo muchísimo dinero ganado por mí. No me merece la pena ni un poquito. Estoy sobrepasada, la próxima vez si Arantxa me come a gritos me la como viva», añade.