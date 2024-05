A Carlo Costanzia no le tiembla la voz al señalar de Lequio lo que nadie se ha atrevido jamás

La guerra entre Carlo Costanzia y Alessandro Lequio ha subido de nivel después de ‘¡De viernes!’. El hijo de Mar Flores acudió este viernes al programa presentado por Beatriz Archidona y acabó pronunciándose sobre los muchos ataques que ha recibido del italiano en los últimos meses. El actor dejó muy claro que no «tolera» al televisivo y le mandó un contundente mensaje.

«Yo cuando la gente habla mal de mí, me entero de todo», comenzó asegurando Costanzia, que aprovechó su visita al programa de Telecinco para hacer frente a las críticas por su relación con la hija de Terelu Campos. «No voy a responder a todas las personas que opinan si debería estar o no con Alejandra porque yo en la vida me permitiría opinar de sus relaciones», aclaró el actor.

Carlo Costanzia sobre Lequio: «Lo tolero muy poco»

Pero sí tuvo tiempo de contestar a quién más ha cargado contra su pareja en televisión durante todo este tiempo. «Hay una persona que yo tolero muy poco, que es Lequio«, reveló Carlo Costanzia, que señaló al ex de Ana Obregón después de que la presentadora le preguntase si algún ataque de tantos le había «molestado en particular». Y sin dudar, señaló al italiano.

Carlo Costanzia en ‘¡De viernes!’

«Ya de por sí una persona que no sabe hablar en un plató y que lo único que hace es chillar… Es un poco complicado tener una conversación con él», continuó explicando el joven, que no cierra las puertas a acercar posturas con el italiano. «Me encantaría tenerla, si es posible, si supiera mantener el tono calmado», añadió muy contundente el hijo de Mar Flores.

Si bien el joven incidió especialmente al principio de la noche en que «hay que dar segundas oportunidades», lanzando un dardo a la actitud intolerante de Lequio hacia él, más tarde reveló cómo sería un encuentro entre ambos. «Lo que yo le diría es que me parece una persona que se ha dedicado toda su vida a vender a las personas, que no ha tenido causas judiciales porque no han querido denunciarle y hablo sabiendo unas cuantas cosas«, confesó Carlo Costanzia.

«Lequio no ha tenido causas judiciales porque no han querido denunciarle«

Carlo Costanzia responde directamente a Lequio:



“No ha tenido causas judiciales porque no han querido muchas personas denunciarle ”



🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/eMIz5I3c93 — De viernes (@deviernestv) May 10, 2024

«Que juzgue y que de opiniones de gente a la que luego critica…», añadió el joven, que aunque no descarta aclarar las cosas con el colaborador de ‘Vamos a ver’, no dudó en dejar las cosas claras. Cuando José Antonio León le preguntó si creía que esta ojeriza era alguna especie de venganza por algún asunto pendiente con su madre, Carlo fue directo. «No lo sé, preguntadle a él. Lo último que quería decir de esta persona era esto… No me parece algo malo que una persona se equivoque, dentro de unos límites»

Y es que, después de meses en los que Alessandro Lequio ha regalado frases sobre Carlo Costanzia como «Yo le diría a mi hija: cuanto más lejos, mejor» o «Pobre Terelu, lo que debe estar sufriendo», no es de extrañar que el hijo de la modelo haya querido aclarar cómo se siente tras toda la ojeriza sufrida a raíz de hacer pública su relación con Alejandra Rubio.