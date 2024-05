Ana María Aldón advierte con llevar ante la justicia a ‘Así es la vida’ por lo emitido contra ella

Esta semana, ‘Así es la vida‘ emitía un extenso reportaje de investigación sobre el negocio de Ana María Aldón, una tienda de ropa online en la que vende prendas que ella misma ha personalizado. Según el magacín vespertino de Telecinco, la diseñadora podría excederse en el margen de beneficio.

Este domingo 12 de mayo han abordado el tema en ‘Fiesta’, programa en el que colabora la exmujer de Ortega Cano. Y esta no ha dudado en alzar la voz, muy indignada con sus compañeros de cadena: «Esta semana parece que la han tomado conmigo. No me parece justo el daño que se me ha hecho y también a mi negocio. ¿A qué estáis jugando? ¿Cuál es el escándalo de Ana María Aldón? Tengo derecho a ganarme la vida dignamente. No soy ninguna delincuente para que se me haga ninguna investigación o un seguimiento».

Además, la colaboradora asegura que han mentido: «Como investigadores no tienen precio. A ellos se les olvida que las prendas hay que revisarlas, hay que mirar el patronaje, la calidad… Se les olvida que hay que sumar el IVA, un exhaustivo control de calidad y yo para eso estoy muy preparada y muy capacitada porque para esto tengo una carrera. Y todos pagamos a Hacienda. La fórmula que se utiliza para aplicar el margen de beneficio no es lo que yo utilizo, yo utilizado una que está por debajo de la que usan el resto de comerciantes».

Ana María Aldón anuncia acciones legales

Asimismo, ha hecho hincapié en que posee la libertad de adquirir la ropa en un conocido polígono o en otros lugares: «En Cobo Calleja compramos todos los comerciantes. No solo compro ropa fabricada en China. También tengo ropa fabricada y diseñada íntegramente en España».

Más enfadada que nunca, Ana María Aldón anuncia que emprenderá acciones legales contra todos los que difamen su negocio. «Quien muerda la mano que da de comer a mi hijo se las va a ver y no sólo conmigo. También con la justicia. Habéis manchado mi imagen personal y mi negocio que es lo que da de comer a mi hijo y eso no se hace», sentencia la diseñadora.

Fue a finales del año pasado cuando conocimos esta nueva aventura empresarial de Ana María Aldón. Algo que le hacía especial ilusión. La colaboradora siempre ha defendido que no realiza los diseños que vende: «Esto lo he dicho por activa y por pasiva. Es algo que digo también cuando hago los directos en redes». Según ella, el valor principal de su tienda online es el trato personalizado: «A mí a las dos de la mañana me escribe una clienta y yo le tomo las medidas y le asesoro personalmente. Ese es mi valor añadido».