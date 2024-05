Carmen Borrego se harta de ‘Así es la vida’ por lo que sucede con Avilés: «Basta, os pido respeto»

Este viernes, ‘Así es la vida’ ha vivido un momento muy tenso en plató a cuenta de la revelación de las fotos de Edmundo Arrocet con Gema Serrano de las que tanto se habló en su día. Al verlas, algunos colaboradores como José Antonio Avilés no podían contener la risa, algo que a Carmen Borrego no le ha hecho ninguna gracia.

«¿Puedo simular con Gema ahí cuál es la postura?», preguntaba José Antonio Avilés tras ver las fotografías. «No», le gritaba César Muñoz y la propia colaboradora que se negaba a hacerlo. «No, porque Gema nunca haría eso en público», aseveraba ella. «No se va a simular», le seguían diciendo mientras él trataba de enseñar con sus dedos la postura.

Era entonces cuando Carmen Borrego decía basta a su compañero. «¡Basta ya!», soltaba la colaboradora indignada por lo que estaban haciendo sus compañeros. «No quiero que se simulen fotos ni quiero participar de algo de una persona que no está para defenderse y de algo que pertenece a la intimidad y la dignidad de una mujer y no quiero participar de esto», se quejaba la colaboradora.

«Sé que a vosotros os hace mucha gracia pero a mí ninguna. Sembrar la duda, es que hoy en día me da igual, me da exactamente igual. Creo que es innecesario dejarla de una cosa y de la otra. Yo no quiero participar de esto porque de quién se está hablando es de mi madre y mi madre desgraciadamente no está. Y me siento mal», proseguía quejándose Carmen Borrego.

La advertencia de Carmen Borrego a sus compañeros

Después era César Muñoz el que le preguntaba a su colaboradora qué sentimientos había tenido al ver las fotos. «Mis sentimientos son hacia la persona que no está, hacia la persona que a mí me merece todo el respeto, hacia la persona que nunca le ha faltado el respeto a nadie, hacia la persona que ha sido honrada hasta su último aliento y que no se merece que se le haga esto. Eso es lo único que se me pasa por la imaginación», destacaba Borrego.

Por todo ello, Carmen Borrego no dudaba en lanzar una petición a todos sus compañeros de ‘Así es la vida’. «Hoy en día no tiene vigencia lo que pasó. Y yo entiendo donde trabajo pero me gustaría que no solo es mi madre, es compañera de todos nosotros y como compañera se merece un respeto y eso es lo único que os pido a todos«, sentenciaba.

Pero después, Antonio Montero trataba de poner en contexto lo que pasó con aquellas fotos y cuando se realizaron y justo entonces Carmen Borrego se levantaba de su asiento. «Un segundo que voy a decirle una cosa a la directora, tardo diez segundos», se excusaba ella.

El mensaje de César Muñoz a Carmen Borrego al acabar ‘Así es la vida’

Y tras seguir con la escaleta de ‘Así es la vida’, justo antes de despedirse, César Muñoz se dirigía a Carmen Borrego para darle las gracias por su actitud. «Carmen no me quiero ir con un mal sabor de boca. Ya sé que esta tarde ha sido una tarde difícil. Gracias por la profesionalidad, por el cariño y por estar aguantando como una jabata», le decía el presentador.

«Son muchas tardes complicadas, es mi trabajo pero se habla constantemente de cosas que es mi vida, mi familia, cuando se habla de mi hijo se habla de mi vida, mi vida sin mi hijo no tendría sentido, intento hacerlo lo mejor posible», confesaba Borrego.