‘Así es la vida’ desenmascara la identidad del topo de Paola Olmedo y José María Almoguera

Desde que José María Almoguera y Paola Olmedo dieran una exclusiva para hablar de su separación y cargaran duramente contra Carmen Borrego no han parado de estar en boca de todos. Y más después de que ‘TardeAR’ les pillara el pasado puente de viaje juntos. Pero mucho se ha hablado de si la pareja tiene un topo que filtra las informaciones a la prensa y aunque ellos siempre han señalado a Borrego, este viernes ‘Así es la vida’ ha destapado quién es el verdadero topo.

«Ha llegado uno de los momentos de la tarde, uno de los platos fuertes. El miércoles desvelábamos en este programa que José María y Paola tenían un topo que filtraba todos sus pasos y desde ese momento se ha señalado a la familia Campos, incluida a su madre Carmen Borrego. También se ha dicho que es del entorno de Paola», destacaba César Muñoz.

Tras ello, el presentador de ‘Así es la vida’ se dirigía a Gema Fernández que es la que tenía la información de quién es el topo para hacerle una pregunta muy clara. «¿El topo nos va a sorprender?», le preguntaba César. «Os va a sorprender a los que estáis aquí, al público y a la gente que nos ve. Se ha dicho mucho sobre que tenían un topo y yo que trabajo en una agencia quiero dejar claro que la práctica habitual no es contar quién filtra las informaciones pero he decidido esta tarde contarlo porque me parece muy injusto todo lo que se ha dicho de Carmen Borrego«, aclaraba la colaboradora.

Y es que a Gema Fernández le ha molestado mucho todo lo que tanto José María como a Paola han cuestionado a su compañera a la que llegaron incluso a pedir que dejara su puesto en ‘Sálvame’. «Paola y su familia han tenido tanto interés en dejar claro que el topo era de la familia de José, Carmen Borrego y el entorno de las Campos que yo creo que lo justo es que la gente sepa quién es el topo», insistía la colaboradora.

Justo después, Gema no dudaba en señalar en ‘Así es la vida’ al topo de Paola y su todavía marido. «El topo que filtra toda la información que nos llega sobre Paola y su ex marido, marido o lo que sean y todo lo que contamos, bueno puede haber varios topos, pero que a mí me conste que filtra información de la pareja es una ex pareja de Paola Olmedo«, revelaba Gema Fernández.

La reacción de Carmen Borrego en ‘Así es la vida’ a la identidad del topo de su hijo y Paola

Así, sería un ex de Paola Olmedo el que estaría filtrando todos sus pasos y los de José María. «Yo no sé si gana dinero, si utiliza la información para sacar provecho y no sé cuál es el interés pero si sé que es ex pareja de Paola», explicaba la colaboradora.

«¿Carmen estás respirando ahora y estás más tranquila?», le preguntaba entonces César Muñoz a su colaboradora. «Yo es que he estado tranquila siempre. Cuando uno sabe que no ha hecho nada que perjudique a su familia y muchísimo menos a mi hijo, ni lo he hecho ni lo haré está tranquila. A mi este tema no me quita el sueño», aseveraba la colaboradora.

«Pero se llegó a decir que tu llevabas prensa cuando fuiste a ver a tu nieto. Llegado este momento te deberían pedir perdón por la entrevista que concedieron y más ahora que sabemos que el topo viene por parte de Paola», le decía Gema Fernández. «¿Te ha sorprendido saber que era esa persona?», le preguntaba entonces César a Carmen. «No me voy a pronunciar sobre eso», contestaba ella.