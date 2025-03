Terelu Campos se queda de una pieza con la noticia que recibe nada más volver de 'Supervivientes'

Después de 18 días habitando los Cayos Cochinos, Terelu Campos ha vuelto a los platós de Telecinco y lo ha hecho en el de 'Supervivientes'. Junto a Jorge Javier Vázquez, la hasta ahora fantasma del futuro ha reaparecido para narrar su paso por la isla y reencontrarse con su hija, Alejandra Rubio, y su hermana, Carmen Borrego. Tras dichos reencuentros, Terelu ha podido conocer el resultado de la operación de Paola Olmedo, la exmujer de su sobrino. Uno de los momentazos de la noche.

Cabe recordar que Paola Olmedo se ha sometido durante las últimas semanas a una compleja operación maxilofacial que ha cambiado por completo su rostro. Tras el reposo pertinente, la exnuera de Carmen Borrego ha descubierto su nueva cara en una conocida revista que ahora la organización de 'Supervivientes' le ha mostrado en pleno directo y sin previo aviso a Terelu Campos. La reacción no se ha hecho esperar.

Aludiendo a las habituales portadas de Terelu Campos en la revista Lecturas, Jorge Javier le ha trasladado: "Tú te has ido de 'Supervivientes' y tu puesto lo ha ocupado otra persona, una actriz emergente española. La vas a ver en el pantallón a ver si la reconoces. Ha protagonizado varias películas, ha salido en 'Élite'". Visiblemente descolocada, Terelu Campos ha asegurado no conocerla: "No, en Élite no. Yo he visto Élite".

"¿No la has visto en Élite? No me lo creo", ha vuelto a insistir con sorna el presentador. "Yo que sé, no sé quien es esa señora", ha remarcado la hermana de Carmen Borrego. Lejos de quedarse ahí, Jorge Javier ha proseguido diciendo: "Se llama Samanta Santolaya. Por favor Terelu, ¿has visto Élite? la que sale con Maribel Verdú, que es profesora".

Terelu Campos descubre la incógnita sobre el aspecto de Paola Olmedo

En su línea, la hasta ahora fantasma del futuro ha repetido su negativa: "Yo no he visto a esa mujer en mi vida. ¿Por qué or reís? ¿Por qué te estás cachondeando de mí? Yo no he visto a esa mujer en mi vida". Finalmente, el reality le ha enseñado la portada en la que se desvelaba su identidad. "¿Perdona? ¿Qué se ha hecho? Escucha, es otra mujer diferente. He visto el titular de que mi madre no me reconoce. Nos ha jodido, ¡cómo no la va a reconocer!", ha exclamado visiblemente sorprendida.