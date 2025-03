Terelu Campos destapa el auténtico motivo por el que no ha sido concursante de 'Supervivientes'

Por tan solo tres días Terelu Campos no logró su objetivo: superar el tiempo de permanencia de su hermana Carmen Borrego dentro de 'Supervivientes'. El pasado domingo, durante 'Conexión Honduras' presentado por Sandra Barneda, la madre de Alejandra Rubio decidió poner fin a su aventura tras 18 días de permanencia.

Una vez fuera, Terelu ha podido disfrutar ya las dos tradiciones que los concursantes de 'Supervivientes' viven nada más salir del programa. Por un lado, darse una refrescante ducha y, por otro, degustar una suculenta comida, que incluía su deseada leche con cacao. Además, también ha cumplido con la tradición de verse en el espejo y valorar su cambio.

Mientras degustaba los manjares que el equipo del programa le había preparado, la hija de María Teresa Campos ha analizado su paso por el concurso. Entre otras cosas, ha confesado el motivo por el cual jamás llegó a ser concursante oficial de 'Supervivientes 2025'. Y es que la colaboradora de 'De Viernes' desde el primer momento dejó claro que no era una participante más.

Terelu Campos ha comenzado el banquete diciendo: "Voy a brindar por mí, porque he sido capaz de venir y porque en el fondo agradezco a quien me preguntó si sería capaz de ir a 'Supervivientes'". De esta forma, reconoce que ni ella misma se veía capaz de afrontar esta aventura. Pero si algo tenía claro, y por lo que aceptó viajar a Honduras, era con la condición de no ser una más.

El motivo por el que Terelu Campos jamás llegó a ser concursante oficial

El motivo, según ha explicado ella misma ante las cámaras del programa, es que "no quiero ser un lastre para nadie. Lastres ya los he soltado, no quiero serlo para nadie". Además, habría puesto como condición también tener condiciones especiales, como el hecho de poder irse cuando quisiera sin tener que pagar una indemnización.

Terelu Campos ha hecho otras confesiones mientras degustaba la suculenta comida. De esta forma, ha reconocido quiénes han sido sus grandes apoyos dentro de la isla. "Ostras esto es cacao y leche fría. Esto es gloria bendita, yo hubiera podido vivir aquí con uno al día", reconocía, relamiéndose los labios. "Si lo tuviese que compartir con alguien, creo que sería con Anita y Ángela, todos se han portado bien conmigo, pero Ángela muy bien", ha dicho sobre Anita Williams y Ángela Ponce.

También ha confesado quién es la persona con la que más le apetece hacer un plan en cuanto regrese a su casa: "Cuando llegue a Madrid quiero sentarme en la mesa de mi cocina con un periódico". Así, deja claro que lo que más le apetece es disfrutar de ella misma y de la tranquilidad, algo que no ha tenido en Honduras.

Este martes, 25 de marzo, Terelu Campos conectará desde Honduras con Carlos Sobera, presentador de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Será la última conexión que haga desde la isla, puesto que en las próximas horas pondrá rumbo a España donde se reencontrará con sus dos mayores defensoras, su hermana Carmen Borrego y su hija Alejandra Rubio. Además, también podrá disfrutar de su nieto Carlo.

La reacción de Terelu Campos a su aspecto físico tras salir de 'Supervivientes 2025'

Aparte de disfrutar de su primera comida tras casi tres semanas sin apenas probar bocado, la colaboradora también se enfrentó al espejo, donde pudo comprobar cómo ha cambiado su cuerpo. Al verse se ha quedado sin palabras. "Un poquito de color tengo y picaduras por todos los lados", ha comentado. Al lucir el mismo bañador que llevó en su primera noche, pudo apreciar su cambio: "Este pantalón me quedaba justo", señalaba, haciendo ver que ahora le sobraba espacio en la cintura.

"El pelo. Parezco una loca. Soy una cerda que me he lavado el pelo un día en 17", ha dicho entre risas. Sin embargo, lo que más le ha llamado la atención es lo mucho que ha reducido su tripa. "¿Dónde está esto? Mejor no verme el culo porque es para llorar, este pellejo es para llorar", comentaba, antes de llegar a la cara. "Un nuevo look que nunca está de más. Ya no me va a dar tanto miedo que este verano me pillen los paparazzi", ha bromeado.