Marina Rivers sorprende al opinar así de Pelayo Díaz en 'Supervivientes' tras su conflicto en 'MasterChef'

Marina Rivers y Pelayo Díaz fueron dos de los protagonistas de la pasada edición de 'MasterChef Celebrity'. Y no precisamente por sus dotes culinarias, sino por sus constantes rifirrafes. Por eso era muy esperada la opinión de la influencer sobre el paso del estilista por 'Supervivientes 2025', donde también ha protagonizado fuertes enfrentamientos con Terelu Campos.

Durante un evento organizado por Kia, Marina Rivers atendió a los micrófonos de Europa Press, donde reconoció estar enganchada a esta edición del reality de Telecinco. "¡'Supervivientes'! ¡Qué barbaridad, madre mía! Yo estoy enganchadísima a Montoya, Anita y Manuel, me encanta esta historia", confesó la colaboradora de 'TardeAr'.

Marina Rivers habla del concurso de Pelayo Díaz

Sin embargo, cuando la reportera le preguntó sobre Pelayo Díaz, la influencer dejó claro que no estaba centrada en él, aunque le desea lo mejor, como al resto de concursantes. "Bueno, él hace bien realities, ¿no? Y a la gente le hace gracia, que es lo importante", aseguró con sinceridad, dejando de lado sus roces del pasado.

Cuando le preguntaron si le desea suerte en el concurso, Marina Rivers respondió: "Hombre, que le vaya bien, que yo no le deseo el mal a nadie". Eso sí, prefirió no mojarse a la hora de dar un ganador de 'Supervivientes 2025': "Pues quien lo merezca más. Quien haga mejor el concurso y quien más se lo merezca".

Aunque disfruta mucho viendo 'Supervivientes', la exconcursante de 'MasterChef Celebrity' asegura que no se plantea participar en el programa: "Por ahora no. Yo soy muy de chica de ciudad y vivo muy a gusto con las comodidades de nuestro siglo, así que por ahora creo que no", dejó claro, entre risas. Por el momento, está centrada en su trabajo como creadora de contenido en redes sociales y como colaboradora de 'TardeAR'. Quien sabe si en un futuro la veremos en Honduras.