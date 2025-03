Montoya dice 'hasta aquí' en 'Supervivientes' ante lo ocurrido con Anita: "Esto es inaguantable"

Anita Williams y Montoya han protagonizado uno de los encontronazos más sonados de la versión dominical de 'Supervivientes'. Todo ha comenzado a colación del "Oráculo de Poseidon". El reality les ha unido en torno a uno de los episodios más comentados de la semana: el robo de Anita como líder a sus compañeros. A pesar de que Montoya ha comenzado defendiendo a su hasta ahora pareja, poco han tardado en echarse los trastos a la cabeza.

En concreto, la concursante se habría guardado un generoso trozo de coco en el abrigo antes de hacer el reparto. "Pido perdón por lo de hoy, pero ayer no. Era una mierdecilla como lo que le he dado a él, una lámina de coco. Lo he hecho hoy porque ayer por la noche me estaba muriendo de hambre", ha reconocido entre lágrimas. "Me siento fatal", ha sollozado ante sus compañeros. Una trama que ha llegado a la playa opuesta, en la que habita Montoya, y donde no se ha dejado pasar por alto.

Al conocer el robo de Anita Williams, Montoya no ha podido esconder su sorpresa: "Yo ya dije que lo iba a pasar mal, pero si está comiendo de lujo. ¿Para qué se quiere comer lo de los demás?". Poco después, el rumor ha llegado al resto de compañeras, quienes no han dudado en cargar contra la joven acusándola de "victimizarse" o tener "doble moral". Al escuchar esas críticas, Montoya no ha dudado en dar la cara por su hasta ahora pareja: "Ella lo ha pasado muy mal y no ha comido nada. Ella ha venido muy delgada y es verdad que con los cocos le he dicho sé racional y eso le ha jugado una mala pasada".

Poco más tarde, en el Oráculo de Poseidón, Anita Williams ha podido escuchar las críticas de compañeras como Gala, quien recuerda su papel cuando se destapó la polémica del mechero: "Fue la única que se levantó a meterse en la conversación para juzgar, criticar y apuntar con el dedo. Todo esto tiene solución, es pedir disculpas, pero también lo dije".

Montoya estalla contra Anita: "¡Aprende a respetar las cosas!"

Como respuesta, la principal aludida ha comenzado esquivando la polémica: "Para empezar no fui la única, la única que escuchasteis ya que yo que estaba en el otro lado Makoke también preguntó... ¿Me dejas hablar que ha sido tu momento? Que cuando estabas llorando, me levanté". Un alegato que poco o nada le ha gustado a Montoya, quien ha explotado diciendo: "Estoy hasta... ¡Aprende a respetar las cosas! Respeta y como han dicho antes, que tienes una edad muy bonita para aprender y esta desconfianza es la misma que me has creado a mí".

Un comentario que ha hecho brotar a Anita: "Pero sí que ya lo dije. ¿Me dejas hablar? Gracias". Precisamente la entonación y los modos de la joven han colmado la paciencia de Montoya: "A mí no me hablas así, yo no te lo compro así. Bebé, gracias... Gracias por venir a ti sí. Claro, por venir. Estoy negro... ¡Empatía por la gente!". Un estallido que ha llamado la atención de Sandra Barneda, que le ha preguntado si ha brotado al mandar callar a su compañera Gala. "Que respete ella, que estaba hablando yo antes si tanto hay que respetar", le ha soltado Anita Williams.

"Estoy hablando de la empatía que tienes que tener", le ha reprochado Montoya ante lo que su expareja le ha arreado: "La tengo con quien la tiene conmigo". Una situación que ha provocado que Montoya tire la toalla en la defensa de su hasta hace poco pareja: "Intento defenderla, pero...". "Pues no defiendas nada y ya te pedí perdón. Ahora no nos acordamos de las cosas", ha concluido la joven. Poco después y con voz baja, los espectadores han podido escuchar a Montoya desahogarse y decir basta ante esta situación: "¡Qué cínica, qué cinismo! De verdad que esto es inaguantable". Palabras que prueban la crítica situación que ambos viven en los Cayos Cochinos.